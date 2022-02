Conforme a los criterios de Saber más

El pronunciamiento de “tregua” encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha traído una serie de consecuencias al interior de diversas bancadas. El apresuramiento y la falta de coordinaciones partidarias han provocado una serie de discrepancias que tendrán efectos en puestos claves al interior de los grupos parlamentarios, pero especialmente para la nueva composición de la Mesa Directiva que deberá definirse en julio próximo. Acá un recuentos de las idas y vueltas de las negociaciones tras bambalinas en el Parlamento.

LEE TAMBIÉN | Cambios a ley afectarían cerca de 100 procesos de colaboración eficaz en trámite del Caso Lava Jato

Las gestiones de Alva empezaron a generar desavenencias desde el inicio de la semana. Todo comenzó el pasado 14 de febrero cuando, desde la cuenta oficial de Twitter del Congreso, se emitió un comunicado con “Firma: Mesa Directiva” donde se rechazaba las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres y se realizaba una defensa cerrada a favor de Alva. En el texto de siete párrafos se leía frases como “¡porque también hay récord de ministros incompetentes!” y finalizaba con un “¡Viva la Democracia!”.

Lo llamativo del comunicado es que no contenía los nombres de los miembros de la Mesa Directiva, como se suele hacer en estos anuncios institucionales. Diversas fuentes de la Mesa Directiva coincidieron en señalar que el comunicado fue publicado cuando los vicepresidentes se encontraban revisando el largo texto, y no habían dado su aprobación final.

Además, según las mismas fuentes, el borrador inicial del comunicado era un pronunciamiento de primera persona de María del Carmen Alva, y no un comunicado de conjunto de la Mesa Directiva.

Estructura Borrador del comunicado Comunicado publicado Primer párrafo “En primer lugar, quiero rechazar las irresponsables declaraciones del premier Aníbal Torres, vocero oficial del gobierno, quien se ha referido al Congreso de la República y a mi persona en tono amenazante, acusándonos de golpistas y al mismo tiempo negándose a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en las que nos encontramos.” “La Mesa Directiva del Congreso de la República rechaza las irresponsables declaraciones del premier Aníbal Torres, vocero oficial del gobierno, quien se ha referido al Parlamento y a la presidenta Maricarmen Alva en tono amenazante, acusándonos de golpistas y al mismo tiempo negándose a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en las que nos encontramos.” Último párrafo “Invoco al gobierno a estar a la altura de este difícil momento. Ratifico mi compromiso con la Democracia y la defensa del fuero parlamentario. Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo democrático y de búsqueda de consensos. Ninguna respuesta a la crisis política debe hacerse fuera del marco constitucional.” “Invocamos al gobierno a estar a la altura de este difícil momento. Ratificamos nuestro compromiso con la Democracia y la defensa del fuero parlamentario. Siempre hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo democrático y de búsqueda de consensos. Ninguna respuesta a la crisis política debe hacerse fuera del marco constitucional.”

La conferencia

Dos días después, Alva salió a dar un pronunciamiento junto a voceros de distintas bancadas y algunos de sus vicepresidentes. Dicha acción trajo varias desavenencias al interior de los partidos, puesto que consideraban que Alva estaba nuevamente arrastrando a todos, con el único afán de defender su gestión.

Alva había salido en tres entrevistas dominicales, pero ninguna le fue satisfactoria. Además, tenía encima dos polémicas: la reunión con varios congresistas de oposición y el intercambio de palabras con una alcaldesa de Arequipa en el mismo hemiciclo. Para los partidos, Alva solo buscaba dar la imagen de que era respaldada por todos. Esto se basaba en que, desde la Oficina de Comunicaciones del Congreso, empezaron a buscar a los vicepresidentes anunciando que tenían “cupos” de entrevistas en varios medios para salir a hablar de la coyuntura. Alva no quería más contactos con medios, y buscaba que salgan a defenderla los vicepresidentes.

El siguiente paso en la estrategia de Alva era salir a dar un comunicado en conjunto. Tal como lo detalló el periodista René Zubieta la semana pasada, María del Carmen Alva, se comunicó telefónicamente y sostuvo diálogos con representantes de las bancadas durante el martes de cara a sostener una reunión desde las 10:30 a.m. del miércoles en la sala Jorge Basadre del Parlamento.

A dicha reunión, Alva llevó una propuesta de pronunciamiento que tenía pasajes más ácidos y duros, a comparación de la que leyó en la conferencia de prensa. El mensaje suavizado se consiguió después de tres horas de debate. Fuentes presentes en dicha reunión indican que Alva llegó con una actitud muy hostil, dando órdenes de que no se podía filtrar ese documento. Desde el año pasado, la titular del Legislativo ya venía mostrando disposiciones parecidas, como prohibir el uso de celulares en las Juntas de Portavoces, con el fin de que no se filtren los acuerdos a la prensa.

Tras la reunión, no todos quedaron convencidos de asistir a la convocatoria de Alva. La jefa de Comunicaciones y los asesores de Alva empezaron a monitorear la asistencia, a través de insistentes mensajes y llamadas. Incluso uno de los asesores asistieron a los despachos en busca de los congresistas.

En algunos casos, las demoras se produjeron por coordinaciones partidarias. Fuentes de APP indicaron que a la congresista y primera vicepresidenta Lady Camones, se le recomendó no asistir a la conferencia por tratarse de un comunicado que hacía referencia a asuntos ligados exclusivamente a Alva. Pese a ello, Camones se presentó a la conferencia, a la que no asistió el vocero de APP, Eduardo Salhuana. Otras fuentes del mismo partido indicaron que Salhuana no asistió por encontrarse en otro evento.

Waldemar Cerrón y María del Carmen Alva en un abrazo luego de la conferencia de prensa. (Congreso TV)

Quien si asistió fue el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón. Su asistencia fue con abrazo incluido. Esto último no fue del agrado de la bancada, ni siquiera de la facción cerronista. Fuentes de la Mesa Directiva reconocen que Alva consideraba que la inclusión de Cerrón llevaría a que su bancada retroceda en la moción de censura en su contra. Los cálculos fallaron.

La congresista Silvana Robles, de la facción cerronista de Perú Libre, advirtió que seguirían con la moción. “Si la bancada cede en retirar la Moción de Censura contra su Mesa Directiva, no es dar muestras de democracia y entendimiento, sino de debilidad e inconsecuencia. Con el golpismo no se negocia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fuentes de dicha bancada indicaron que en la próxima reunión de bancada se pedirá la renuncia de Waldemar Cerrón a la vocería, por asistir a dicha reunión. La facción magisterial buscará asumir la vocería, y cuentan con el respaldo de algunos miembros cerronistas con Silvana Robles, Alex Flores y Kelly Portalatino. Esto se definirá después de esta semana de representación.

Renovación Popular es otro partido al que no le cayó bien la forma y el fondo del pronunciamiento. Fuentes de dicha agrupación indicaron que el líder Rafael López Aliaga se mostró en contra de la medida porque eran los principales impulsores de la vacancia presidencia. Según reveló este Diario el año pasado, su relación con el vocero de la bancada, Jorge Montoya, no pasa por su mejor momento, y este es un episodio que se suma a las discrepancias internas.

Con miras a julio

Las desavenencias con la gestión de Alva ha llevado a la oposición a adelantar las conversaciones para la elección de la nueva Mesa Directiva, que debe realizarse en julio próximo. Esta vez, las bancadas quieren pensar bien en el perfil del congresista que pondrán en la conducción del Parlamento.

Tal como había adelantado este Diario, APP pensaba impulsar la candidatura de la hoy vicepresidenta Lady Camones. Sin embargo, el no haber atendido la recomendación del partido para no asistir a la conferencia de Alva la ha dejado en una posición desfavorable. A la referida conferencia solo asistieron los vicepresidentes Lady Camones y Enrique Wong. Patricia Chirinos, por ejemplo, no estuvo.

Ante dicha situación, en la bancada se vocea la posibilidad de postular al actual vocero Eduardo Salhuana. Pero en la oposición piensan distintos. Congresistas de Renovación Popular y Avanza País ven con buenos ojos a Gladys Echaíz y Roberto Chiabra (en ese orden de preferencia). “ Gladys Echaíz podría ser una magnífica presidenta del Congreso. Ella es firme pero también muy institucional. Chiabra también puede ser, pero el temor es que pueda ser muy peleón por gusto. Además, Gladys conoce mejor la Constitución y la ley. Chiabra además tiene aspiraciones presidenciales y eso puede distorsionar su rol ”, refirió una fuente de las bancadas mencionadas.

El problema con ambas candidaturas es que dependen de APP, y ambos no mantienen una buena relación con el partido, pues rechazaron afiliarse y votan distinto en el pleno. “En la negociación, APP va a tener que darse cuenta”, dice otra fuente opositora.

Otro nombre que ha surgido como posibilidad es el de Carlos Anderson, representante de Podemos y quien participó en la última conferencia de Alva.

Las conversaciones recién empiezan y el camino es largo, por lo que no se descarta que aparezca otro nombre para la terna. Por lo pronto, las bancadas opositoras tienen algo segura: no ha posibilidad de una reelección de Alva (varios señalan que estaba en sus proyecciones) ni espacio para un candidato de Acción Popular.

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna "Cuéntame otra" de este martes, el analista político y periodista Fernando Vivas se refiere a la respuesta y actitud del presidente Pedro Castillo, quien tras negarse a responder sobre sus contradicciones en el Caso Karelim López, afirmó que "esta prensa es un chiste"