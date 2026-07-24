La Junta Preparatoria del Congreso bicameral convocó a la sesión para elegir a las Mesas Directivas. (Foto: Congreso)
La Junta Preparatoria del Congreso bicameral convocó a la sesión para elegir a las Mesas Directivas. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Congreso bicameral elegirá a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados el próximo domingo 26 de julio. Este anuncio institucional fue formulado por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, presidida por el senador electo Miguel Torres, quien detalló que el proceso se realizará en el Palacio Legislativo.

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