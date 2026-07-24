El Congreso bicameral elegirá a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados el próximo domingo 26 de julio. Este anuncio institucional fue formulado por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, presidida por el senador electo Miguel Torres, quien detalló que el proceso se realizará en el Palacio Legislativo.

Para participar en esta elección, los grupos parlamentarios deben presentar sus reglamentos internos y acreditar a sus respectivos portavoces titulares y suplentes.

Según informó el Congreso, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el sábado 25 de julio para inscribir sus listas de candidatos a la presidencia y las tres vicepresidencias de cada cámara. La Oficialía Mayor publicará las nóminas oficiales en el portal institucional una vez concluido el tiempo de presentación.

La elección del domingo se efectuará mediante voto secreto y requiere obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los asistentes. Los ganadores prestarán juramento e iniciarán el ejercicio de sus funciones de forma inmediata tras ser proclamados. El resultado será comunicado oficialmente al presidente José María Balcázar y a los titulares de los demás poderes del Estado.

La elección de las dos Mesas Directivas será una de las primeras actividades oficiales del nuevo Parlamento bicameral que iniciará sus funciones oficialmente el lunes 27 de julio. Esta renovación legislativa es el paso previo a la ceremonia de transmisión del mando presidencial del 28 de julio. En dicha fecha, el nuevo titular del Legislativo será el encargado de imponer la banda presidencial a la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Proceso de juramentación e incorporación del Congreso 2026-2031

Antes de la elección de las mesas directivas, este viernes 24 de julio se lleva a cabo la juramentación de los legisladores electos.

La sesión de instalación de la Junta Preparatoria comenzó a las 09:00 horas en el hemiciclo del Congreso de la República. Durante este acto se dio lectura a las actas de elección enviadas por el Jurado Nacional de Elecciones y las normas reglamentarias pertinentes.

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La incorporación formal de los senadores electos se realiza a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Esta sesión es conducida por la directiva de la Junta Preparatoria presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular. Solo los senadores debidamente acreditados y juramentados en esta instancia quedarán habilitados para intervenir en la votación programada para el día domingo.

Asimismo, la sesión de juramentación de los diputados electos se programó para las 16:00 horas en su respectiva cámara. El acto es dirigido por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Cecilia Chacón, también de Fuerza Popular. Ambas cámaras sesionan de forma independiente para cumplir con los requisitos de incorporación parlamentaria.