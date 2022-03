El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, aseguró que nunca se le faltó el respeto a su ahora excolega de bancada Carlos Anderson, quien renunció al grupo parlamentario de Podemos Perú.

En declaraciones a Canal N, consideró que Anderson toma como pretexto sus visitas a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para justificar su dimisión a la bancada.

“Siempre es lamentable una renuncia, pero la vida política continúa. Lo que sí incomoda es la expresión del congresista en el sentido de que prefiere estar solo que mal acompañado. Nosotros nunca le hemos faltado el respeto, hemos respetado sus decisiones, pero él parece que no entiende muchas veces”, expresó.

“Incluso (Carlos Anderson) me toma como pretexto de mis visitas a los ministros, a Palacio. No es que tenga una votación propia, sino (que) es el arrastre de Daniel Urresti, pues casi no ha tenido contacto”, añadió.

En ese sentido, Wong aseguró que cuando visitó la sede del MTC fue en compañía de los sindicatos de Enapu y Corpac para analizar la problemática del sector.

“No entendía porque él (Anderson) sabe que soy del Callao y sabe que los sindicatos me visitan. Siempre en reuniones que teníamos con la bancada hablábamos de los problemas que teníamos en el Callao”, acotó.

No obstante, Wong adelantó que en los próximos días se sumarán nuevos integrantes a la bancada de Podemos Perú, que quedó con solo cuatro miembros tras la renuncia de Carlos Anderson.

“Se van a sumar otros (…) Lo que me interesa es lo que ellos piensen y puedan aportar. No me interesa de qué color venga, sino que sea gente capacitada, que tenga el expertiz para hacer una buena labor”, sentenció.

Como se recuerda, Carlos Anderson confirmó finalmente este miércoles su renuncia a la bancada de Podemos Perú. En declaraciones a la prensa, remarcó que no quiere pertenecer a un grupo parlamentario que ha mostrado una cercanía estrecha con el Gobierno de Pedro Castillo.

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza”, expresó.

