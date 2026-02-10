Congreso espera declaraciones de empresarios chinos por reuniones no registradas con Jerí: ¿qué deberá aclararse ante Fiscalización?

La Comisión de Fiscalización del Congreso espera contar con la participación de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong en su sesión de este miércoles 11 de febrero, para que respondan por las reuniones no registradas que sostuvieron con el mandatario José Jerí.

El presidente de la comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), aseguró el lunes que los colaboradores de Yang y Wu Xiaodong reportaron la intención de asistir: “Tenemos comunicación con su personal. Nos dijeron que sí van a venir. Esperemos que así sea”, dijo en diálogo con la prensa.

Vergara precisó que, por ahora, acudir ante la comisión depende de la voluntad de los invitados. “No están obligados a venir. Precisamente por ello es importante y necesario que la comisión adquiera las facultades de una comisión investigadora, para poder traerlos de grado o fuerza, no solo a ellos, sino también a las autoridades que persistan en su negativa de participar y colaborar”, dijo.

Fuentes de El Comercio precisaron que Yang participará de manera presencial, mientras que Wu Xiaodong, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, intervendrá de forma virtual y estará acompañado por un abogado.

Sería la primera vez que ambos empresarios respondan públicamente desde que se reveló que sostuvieron reuniones con el presidente fuera de los registros oficiales de Palacio de Gobierno. No obstante, también podrían guardar silencio.

En enero pasado se reveló que el presidente sostuvo reuniones con Yang al margen de los canales formales. Una de ellas se realizó el 26 de diciembre en un chifa de propiedad de Yang, ubicado en el distrito de San Borja, al que el mandatario acudió por la noche y encapuchado; la otra tuvo lugar el 6 de enero en una tienda del Centro de Lima, también perteneciente al empresario y que ese día había sido clausurada por la Municipalidad de Lima.

Cuarto Poder difundió imágenes del presidente Jerí captado por la cámara de seguridad de la tienda Market Capón del empresario Zhihua Yang.

En el encuentro realizado en el chifa participó Ji Wu Xiaodong, hecho que posteriormente fue reconocido por el propio presidente.

Además, el pasado miércoles 4 de febrero, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, el secretario general de la Presidencia, Roberto Villanueva Haro, añadió que Yang ingresó a Palacio en cuatro ocasiones: el 24 de octubre, el 12 y 29 de diciembre del 2025, y el 5 de enero del 2026. En tanto, Ji Wu Xiaodong acudió los días 12 y 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero del 2026.

Según explicó Villanueva, todos estos ingresos fueron autorizados por las áreas de Comunicación y Actividades de la Presidencia.

Cuestionario

La Comisión de Fiscalización citó a ambos empresarios para que respondan desde cuándo y en qué contexto conocen al presidente, qué temas han abordado en las reuniones y cuál ha sido su rol empresarial en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado.

También serán consultados si las reuniones que sostuvieron con el mandatario fueron gestionadas a través de canales oficiales o mediante invitaciones directas, y qué otros funcionarios del Estado participaron.

Tal como ha revelado El Comercio, Yang, conocido como “Johnny”, ha sido fundador, socio, administrador y apoderado, junto con otros ciudadanos chinos, de un conglomerado de empresas dedicadas a diversos rubros, varias de las cuales se convirtieron en proveedoras del Estado.

Mediante American Sam S.A.C., una de sus primeras compañías, operó una procesadora de minerales ubicada en San Andrés, Pisco. Dicha empresa estuvo inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desde el 2020, aunque actualmente su inscripción se encuentra suspendida.

En el 2023, Yang obtuvo la concesión del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2”, en la región Apurímac, mediante la empresa Hidroeléctrica América S.A.C. El proyecto, valorizado en más de U$$ 224 millones, se encuentra actualmente paralizado.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló ante la Comisión de Fiscalización que su sector rechazó una solicitud de prórroga presentada por la empresa para postergar el inicio de operaciones. Según precisó, el cronograma original establecía el inicio de las obras en mayo del 2025 y su culminación en mayo del 2026.

En la sesión de este miércoles, Ji Wu Xiaodong también será consultado por su situación legal, luego de que se revelara que ingresó a Palacio de Gobierno pese a tener una orden de arresto domiciliario por presuntamente integrar la presunta organización criminal ‘Los Hostiles de la Amazonía’.

En las últimas semanas, tras el aumento de los cuestionamientos por las reuniones no transparentadas, el presidente ha concentrado la mayor parte de sus actividades oficiales dentro de Palacio de Gobierno. En ese periodo, sostuvo encuentros con congresistas, alcaldes, diplomáticos y representantes de juntas vecinales, y participó en el lanzamiento de diversos eventos regionales realizados en el patio de honor de la sede presidencial.

Fuera de Palacio, su agenda pública registra una visita a una comisaría en el distrito de San Juan de Lurigancho, otra al penal de Aucallama, en Huaral, recorridos por los hospitales Rebagliati y Dos de Mayo, entre otras actividades.