Conforme a los criterios de Saber más

La Junta de Portavoces se reúne formalmente este martes para empezar a definir la repartición de las 24 comisiones ordinarias. Las presidencias de estos grupos son designadas proporcionalmente al número de miembros de cada bancada, pero cada vocero llega con su lista de prioridades y muchas de éstas de cruzan. Al final, pesan los votos y las alianzas formadas previamente. Los grupos más disputados son Constitución y Fiscalización.

Se trata de una negociación que ocurre en todo inicio de período parlamentario. Lo primero que corresponde es determinar cuántas presidencias de comisión le corresponde a cada grupo parlamentario; y segundo, cuántos miembros tendrá cada bancada dentro de cada comisión. En este último punto, suele pasar que a veces se aumenta el número de miembros, con el fin de distribuir los espacios proporcionalmente y que no se quede afuera ninguno, producto de que cada vez son más bancadas a las que repartir sitios.

La distribución se saca con un cálculo simple: el número de miembros de la bancada entre el número de miembros hábiles por las 24 comisiones a repartir. A lo largo de estas semanas se han producido cambios que han alterado el cálculo: Somos Perú acogió a los 3 miembros del Partido Morado -que no podían ser grupo oficial al no tener 5 miembros- y al no agrupado Héctor Valer (ExRestauración Nacional). Esto permite que SP tenga una presidencia de comisión adicional.

Bancada Número de miembros Comisiones ordinarias que les tocaría presidir Perú Libre 37 7 Fuerza Popular 24 4 Acción Popular 16 3 Alianza para el Progreso 15 3 Renovación Popular 12 2 Somos Perú-Partido Morado 9 2 Avanza País 7 1 Podemos 5 1 Juntos por el Perú 5 1

Las más peleadas

A la reunión, cada grupo llega con su lista de prioridades pero el resultado final depende de los votos que obtenga. Para esto resulta clave las conversaciones informales dadas previamente, y los bloques conformadas. Acá se suele imponer el bloque de la Mesa Directiva, que logró imponerse en la elección para el control legislativo.

Hasta el momento, la más disputadas son los grupos de Constitución y Fiscalización, según las versiones recogidas por este Diario desde varios grupos parlamentarios . La primera comisión porque será determinante para el futuro de la propuesta del presidente Pedro Castillo para establecer una reforma constitucional que permita convocar a una asamblea constituyente. Y la segunda comisión porque tendrá el poder para fiscalizar al gobierno de turno.

El oficialismo tendrá 7 presidencias de comisión y tiene dos prioridades: Constitución y Educación. Los congresistas que se vocean para presidirlas son Betty Chávez (Tacna) , abogada de profesión; y Segundo Quiroz (Cajamarca) , docente de profesión. El legislador Edgar Tello (Lima) indicó que otros grupos que buscarán presidir en Presupuesto, Agricultura, Trabajo, Agraria y Salud.

En Constitución tienen un obstáculo que se llama Fuerza Popular. La bancada naranja busca dicha presidencia para cumplir el juramento que realizaron en su instalación: la defensa cerrada de la Constitución de 1993. Por el perfil para el cargo, en la bancada se ha empezado a vocear a Patricia Juárez (Lima) como la carta fujimorista para este grupo de trabajo. Los fujimoristas también aspiran a presidir Salud, con Ernesto Bustamante (Lima) como el principal interesado en presidirla.

La segunda comisión más peleada será Fiscalización. Tanto Acción Popular como Fuerza Popular la quieren parar ser el partido fiscalizador del gobierno de Pedro Castillo. Según las fuentes consultadas, el grupo acciopopulista tendría la preferencia, aunque aún sin un nombre definido.

Cuestión de preferencias

En Acción Popular además buscarán Vivienda y Energía y Minas. Mientras que en Alianza para El Progreso apuntan a Justicia, Transporte y Economía como prioridades.

Los grupos pequeños van negociando las comisiones que los más grandes no muestran mayor interés. En un inicio, Avanza País buscaba Energía y Minas pero, tras conocer que Acción Popular la buscaría, optaron por el grupo de Trabajo. Luego se enteraron de que la mayoría podría ceder a otro grupo como parte de las negociaciones, pidieron Defensa Nacional. Fuentes de dicha bancada, indicaron que su vocero José Williams (Lima) podría presidirla e incorporar como principal asesor al excongresista Marcos Miyashiro.

Renovación Popular, según las fuentes consultadas, tiene interés en Inteligencia, Presupuesto y Educación. Mientras que Podemos tiene claro que buscará Defensa del Consumidor.

En Somos Perú-Partido Morado tendrán dos presidencias y se la repartirían así: Descentralización para Somos Perú y Ciencia y Tecnología para el Partido Morado. La carta para presidir el primer grupo es Wilmer Elera (Piura) y para el segundo, Edward Málaga (Lima).

Para Juntos por el Perú, las opciones varían entre Trabajo, Mujer y Pueblos Andinos.

TE PUEDE INTERESAR