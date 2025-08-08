Desde este lunes 11 de agosto, el Congreso de la República llevará a cabo los actos de elección de mesas directivas e instalación de las comisiones ordinarias para el Periodo Anual de Sesiones 2025–2026.
Según el artículo 36 del Reglamento del Congreso, el acto de elección será convocado y presidido por el integrante de mayor edad. En caso de ausencia o impedimento, esta función será asumida por el miembro que le siga en edad, y así sucesivamente con los demás integrantes.
La mesa directiva que se elegirá en cada comisión está compuesta por un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Procedimiento
El acto de elección contempla cinco fases: forma de votación, postulación de candidatos, sufragio, escrutinio, anuncio de resultados y proclamación de la Mesa Directiva.
En cuanto a la forma de votación, el congresista coordinador que preside el acto electoral propone a los miembros de la comisión la modalidad, que puede ser: pública: votación nominal o a mano alzada y secreta: votación mediante cédulas.
La votación puede realizarse cargo por cargo o por lista completa. Esta última puede ser por lista abierta o cerrada.
Para resultar electo, un candidato o una lista debe obtener más de la mitad de los votos de los presentes, lo cual se anuncia de forma clara y expresa. De no alcanzarse esta mayoría, se procede a una segunda vuelta entre las dos propuestas más votadas, y se declara ganadora a la que obtenga la mayor votación.
Comisiones que se instalarán
De acuerdo con la programación elaborada por el Departamento de Comisiones, el lunes 11, a las 10:00 horas, se instalará la Comisión Agraria en la sala María Elena Moyano.
A partir de las 11:00 horas, se reunirá la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y, en simultáneo, lo hará la Comisión de Mujer y Familia en la sala Francisco Bolognesi.
Al mediodía se instalará la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en la sala María Elena Moyano.
A las 14:00 horas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República elegirá a los integrantes de su mesa directiva en el hemiciclo de sesiones del Pleno. A la misma hora, lo hará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la sala Francisco Bolognesi.
Una hora después, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas hará lo propio en la sala Miguel Grau Seminario. En paralelo, se instalará la Comisión de Salud y Población en la sala María Elena Moyano.
A partir de las 16:00 horas, se reunirán los integrantes de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado en el hemiciclo principal de sesiones del Pleno.
A la misma hora, sesionará la Comisión de Vivienda y Construcción en la sala Francisco Bolognesi a las 16:00 horas. Al finalizar el día, a las 17:00 horas, se reunirán los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones en la sala Miguel Grau Seminario.
De igual manera, lo hará la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en la sala María Elena Moyano.
Por otro lado, el día martes 12 y miércoles 13 de agosto se tiene previsto que se realicen más actos de elección de mesas directivas e instalación de otras comisiones ordinarias, según adelantó el presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú).
