Este lunes 12 de octubre se iniciará la semana de representación para los senadores y diputados del actual Congreso bicameral 2026-2031, quienes se trasladarán a las regiones por las cuales fueron elegidos.

La fecha fue acordada en la sesión del Consejo Directivo del Congreso, realizada el pasado 14 de setiembre, según comunicó la Oficialía Mayor del Congreso a los 60 senadores y 130 diputados que integran ambas cámaras del Parlamento.

El oficio circular enviado a los integrantes del Legislativo precisa que, en octubre, la semana de representación será del 12 al 16; en noviembre, del 2 al 6; y en diciembre, del 14 al 18 de ese mes.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, los diputados y senadores deben trasladarse durante cinco días laborables continuos al mes a su circunscripción electoral de procedencia o a otra dentro del territorio nacional, ya sea de manera individual o grupal.

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En ese lapso los legisladores “deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”.

La semana de representación se dispone a fin de que los parlamentarios cumplan con la obligación de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Con ese fin, los diputados y senadores viajarán a la circunscripción electoral por la cual fueron electos, o a alguna otra.

En el caso de los representantes elegidos por la circunscripción electoral de los Peruanos Residentes en el Extranjero, estos deberán de consignar siete días calendario continuos en esa circunscripción.