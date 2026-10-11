La semana de representación del Congreso bicameral será del 12 al 16 de octubre. (Foto: GEC)
La semana de representación del Congreso bicameral será del 12 al 16 de octubre. (Foto: GEC)
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

Este lunes 12 de octubre se iniciará la semana de representación para los senadores y diputados del actual Congreso bicameral 2026-2031, quienes se trasladarán a las regiones por las cuales fueron elegidos.

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