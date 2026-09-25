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Resumen

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Al menos ocho firmantes del planillón del Movadef trabajan como asesores en oficinas manejadas por Juntos por el Perú. (Ilustración: El Comercio)
Al menos ocho firmantes del planillón del Movadef trabajan como asesores en oficinas manejadas por Juntos por el Perú. (Ilustración: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La situación de, al menos, ocho trabajadores del Congreso que firmaron el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, será evaluada en la Comisión Directiva del Parlamento en los próximos días, según adelantó el presidente de ese poder del Estado, Miguel Torres (Fuerza Popular).

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