El Pleno del Congreso evaluará la suspensión por 60 días del legislador Segundo Toribio Montalvo Cubas, luego de que el Consejo Directivo incluyera en la Orden del Día el informe final de la Comisión de Ética que declara fundada una denuncia en su contra por infracción al Código de Ética Parlamentaria.

El documento recomienda sancionar al congresista con la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 60 días de legislatura, tras determinar la vulneración de principios como veracidad, respeto, responsabilidad y objetividad.

La decisión de incorporar este informe a la agenda fue adoptada en sesión del Consejo Directivo, conducida por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, quien también dispuso que 81 dictámenes de proyectos de ley, así como informes de comisiones investigadoras, pasen a debate en el Pleno.

Entre los dictámenes incluidos figura la propuesta de convertir la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública de Juliaca en la Universidad Nacional Pedagógica del Sur (UNAPSUR), así como iniciativas relacionadas con beneficios para personeros electorales, modificaciones en la publicación de normas legales y el incremento de asignaciones para personal del servicio militar.

Asimismo, se incorporó una moción para otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, con el fin de indagar presuntos actos de corrupción vinculados a reuniones sostenidas por el expresidente encargado José Enrique Jerí Oré con ciudadanos peruanos y chinos.

En la agenda también figura el informe final sobre el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht, así como un informe preliminar sobre presuntas irregularidades en obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Huánuco.

El Congreso deberá además evaluar la solicitud de ampliación de plazo por 30 días hábiles para culminar estas investigaciones.

Con ello, el Pleno abordará tanto la eventual sanción contra el legislador Montalvo como una serie de iniciativas legislativas y casos de control político en una misma jornada parlamentaria.