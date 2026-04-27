Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Congreso pone en agenda suspensión de congresista Montalvo por falta ética. (Foto: Andina)
Congreso pone en agenda suspensión de congresista Montalvo por falta ética. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso evaluará la suspensión por 60 días del legislador Segundo Toribio Montalvo Cubas, luego de que el Consejo Directivo incluyera en la Orden del Día el informe final de la Comisión de Ética que declara fundada una denuncia en su contra por infracción al Código de Ética Parlamentaria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.