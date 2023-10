El abogado Carlos Herrera, extrabajador de la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), ratificó la denuncia contra ella por presunto recorte de sueldo este lunes 16 ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Herrera reafirmó que su salario presuntamente lo pagaban dos trabajadores del despacho parlamentario de Acuña.

El abogado dijo que, al enterarse de ello por confesión de los propios trabajadores, renunció e hizo público el caso.

“Ante la fiscalía he solicitado el levantamiento del secreto de mis comunicaciones para que se pueda corroborar [la denuncia]” , dijo.

Según su versión, el trabajador parlamentario Jesús Casas Rubio y la exfuncionaria Vanessa Llontop - ambos del despacho de Acuña - le dijeron que ellos se encargaban de cubrir su sueldo de entre S/ 1000 y S/ 1500.

Casas y Llontop también se presentaron ante la Comisión de Ética este lunes para negar la denuncia. Ante ello, Herrera señaló: “Escuchándolos me causa bastante admiración. Yo estuve conversando con la señorita Vanessa. [...] Me llamó, me escribió y me dijo que pasaba eso. Esto también he declarado ante la fiscalía. Ella me manifiesta que le estaban exigiendo que de su sueldo me dé. Ella me exigía que le dé mi número de cuenta”.

Sobre Llontop, dijo que este fue a su oficina en Lambayeque a dejarle S/ 1000 en efectivo, aunque no precisó cuándo. “Dentro de mi oficina, en el pasadizo, existen cámaras de seguridad [para corroborar esa versión]” , dijo.

Herrera explicó que trabajó para la legisladora entre abril del 2022 y enero del 2023 sin estar en la planilla del Congreso.

Dijo que coordinaba la agenda de la congresista para las semanas de representación, y que ella también le solicitó que atienda a los ciudadanos que deseaban presentar oficios ante el Parlamento.

No obstante, cuando la Comisión de Ética le preguntó si tiene en su poder las conversaciones que sostuvo con Casas y Llontop, señaló que no porque sufrió el robo de dos celulares.

Consultado si reportó el robo ante la policía, señaló que no.

Descargos

Acuña negó la denuncia ante la Comisión de Ética. Según dijo, le pagaba a Herrera con sus propios recursos.

“Él dice que ha habido recorte de remuneraciones de dos personas. Debo manifestar que el señor Jesús Casas y la señorita Vanessa Llontop ya han presentado declaraciones juradas notariales desmintiéndolo” , señaló.

Según la parlamentaria, Herrera se encargaba de apoyar a su coordinador parlamentario en Lambayeque, pero “iba porque quería tener experiencia parlamentaria. Y el Congreso ya ha certificado que nunca ha sido un trabajador del Parlamento”.

“Es falso que se haya realizado algún reporte de remuneraciones, mucho menos para solventar los ingresos de terceras personas. [...] Los pagos los hacía de mi tarjeta de ahorros, de mis propios ingresos. Él mismo ha enviado los vouchers de depósito. En ningún momento ha habido recorte a los trabajadores”, señaló.

El presidente de la comisión, el legislador Diego Bazán (Avanza País), informó que con los testimonios de los involucrados concluyó la fase de audiencia. Solo falta que se elabore el informe final del caso, que será debatido y sometido a votación.