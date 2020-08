Pese a las observaciones presentadas por los organismos electorales, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó este viernes un texto sustitutorio que deja abierta la posibilidad de que los partidos políticos realicen sus elecciones internas a través de dos mecanismos: “un militante, un voto” o mediante delegados.

A diferencia de anteriores elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizará los comicios internos y deberá establecer los reglamentos correspondientes. El texto fue aprobado con 76 votos a favor, 10 en contra y 35 abstenciones.

En la víspera, la ONPE emitió un comunicado reiterando las complicaciones de realizar internos a través de la segunda vía (cúpulas partidarias). Pese a ello, el pleno introdujo cambios a la fórmula legal presentada por la Comisión de Constitución.

Comisión de Constitución presentó fórmula legal donde fija las reglas de democracia interna para el proceso electoral 2021.

“Las opinión técnica que sostiene la ONPE es organizar las elecciones internas partidarias bajo la modalidad de “un afiliado, un voto” utilizando el Voto Electrónico No Presencial (VENP), solución tecnológica que cumple con las condiciones necesarias y de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19 en los electores y el personal involucrado durante proceso eleccionario” , señala el primer punto del comunicado enviado por dicho organismo electoral.

En sus dos presentaciones ante la Comisión de Constitución, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, expresó la necesidad de que se establezca un mecanismo único de elección interna a través de “un militante, un voto”, incluido en su propuesta de nuevo Código Electoral.

Votación por grupo parlamentario A favor En contra Abstenciones Acción Popular 13 9 1 Alianza para el Progreso 21 0 0 Frepap 13 0 0 Fuerza Popular 12 1 1 Unión por el Perú 0 0 12 Podemos Perú 0 0 11 Somos Perú 0 0 11 Partido Morado 9 0 0 Frente Amplio 7 0 0 No agrupados (Arlette Contreras y Rosario Paredes) 1 0 1 TOTAL 76 10 35

En el caso del mecanismo a través de delegados, estos deberán ser previamente elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los

afiliados. La ONPE había observado este punto, alegando que implicaba un doble proceso de elección interna: delegados y candidatos.

A diferencia de años anteriores, la fórmula de la Comisión de Constitución proponía que la ONPE organizará las elecciones internas de los partidos. Hasta el 2020, dicho organismo electoral solo brindaba asistencia técnica, pero el proceso era llevado a cabo por los mismas organizaciones electorales.

En la sustentación ante el pleno, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) descartó que el mecanismo de delegados signifique solo “cúpulas partidarias” , pues -dijo- la fórmula establece que los representantes serán elegidos previamente por las bases del partido.

“Se trata de críticas de personas ajenas que nunca han pisado un partido político, a quienes yo llamo respetuosamente “los teóricos”. Si los delegados eligen a los candidatos en representación de las bases, es un proceso democrático”, sostuvo Chehade tras alegar que debían defender su “soberanía e independencia”.

En el debate, la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) criticó que la fórmula establezca que la ONPE organice las elección internas, pues recordó que la reforma electoral solo establecía su participación en las elecciones primarias que han sido suspendidas -por el Congreso- a causa de la pandemia.

“No sé cual es el interés de algunos partidos, opinólogos y del mismo jefe de la ONPE cuando no pueden garantizar las elecciones generales que la Constitución les otorga y cuando están en pleno proceso de cambio de jefatura”, dijo la legisladora fujimorista tras advertir un posible intento de “estatizar los partidos”.

En esa misma línea, Carlos Almerí (Podemos Perú, Lima Provincias) dijo que darle tantas facultades a los organismos electorales podría “entrampar y poner en riesgo el proceso electoral en general”.

Ante ello, planteó que las elecciones internas sean organizadas por la ONPE siempre y cuando lo requieran los partidos políticos. Lo mismo propuso José Vega (Unión por el Perú, Lima), quien argumentó que será materialmente imposible que la institución asuma las elecciones internas de los 24 partidos.

Sin embargo, estos pedidos no fueron tomados en cuenta. Chehade precisó que no se podía “desnaturalizar” el consenso que se había logrado, tras cinco sesiones, en la Comisión de Constitución.

La parlamentaria Mirtha Vásquez (Frente Amplio, Cajamarca) advirtió que, si bien las elecciones a través de delegados no es antidemocrática, en nuestro país han ocasionado la imposición de las cúpulas partidarias.

“Si los delegados van a ser elegidos por voto universal, ¿por qué no dejar que directamente el voto universal elija a los candidatos? Si se va a dejar este mecanismo de delegados, debemos fortalecer la participación de los organismos electorales”, preguntó.

En tanto, Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) planteó un texto sustitutorio a fin de extender hasta el 31 de octubre el plazo para que los partidos regularicen la inscripción de sus dirigencias ante el JNE.

Su agrupación actualmente afronta problemas pues el presidente Mesías Guevara tiene el mandato vencido. Este pedido sí fue incluido en la fórmula legal aprobada.

Carnet partidario

La fórmula legal aprobada también establece que los candidatos pueden inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE hasta el 30 de setiembre próximo, y así quedar habilitados para participar de los comicios del 11 de abril del 2021.

De esta manera los principales candidatos que figuran en las encuestas y que aún no están inscritos en un partido, tendrán casi un mes y medio plazo para registrarse ante el ROP del JNE.

Entre los posibles candidatos que no están inscritos en partidos políticos figuran el alcalde de La Victoria, George Forsyth; el congresista Daniel Urresti; y la excandidata presidencial Verónika Mendoza. También afrontaba el mismo problema el ex primer ministro Salvador del Solar, pero el viernes pasado anunció que no postulará en el 2021.

La nueva propuesta establece que, en el caso de las organizaciones políticas en vías de inscripción, los candidatos en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción ante el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha solicitud debe ser presentada como máximo hasta el 30 de setiembre del presente año.

Asimismo, se plantea que las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos, como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de inscripción de candidaturas.

El especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, advirtió que ahora estará en manos del JNE fijar dicha fecha. “La observación sería que dicho plazo no existe en la ley, la cual solo fija la fecha límite para presentar las listas. Tendría que fijarlo el JNE en el cronograma electoral”, apuntó a este Diario.

Por último, se establece que el JNE deberá poner al servicio de las organizaciones políticas, en un plazo de 45 días calendarios a partir de la fecha de publicación de la norma, un Portal Electoral Digital (PED) para todos los trámites de afiliación, inscripción de nuevos partidos, entre otros.

