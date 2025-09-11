El Congreso de la República publicó la resolución que oficializa el cambio en su propio reglamento para establecer que los parlamentarios podrán emitir opiniones políticas, ideológicas y partidarias a pesar de las restricciones de neutralidad electoral.

La resolución legislativa 001-2025-2026-CR fue publicada este jueves 11 de setiembre en el boletín de normas legales de El Peruano con las firmas del presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú) y el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

La norma lleva como título el “optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios” y busca incluir un solo numeral en el Reglamento del Congreso.

Se trata del artículo 25-A sobre el principio de neutralidad respecto a los congresistas. Ahí precisan que los legisladores “en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”.

También se detalla que los congresistas no estarán habilitados a hacer proselitismo político en horarios de comisiones o del pleno “salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

El pasado 20 de agosto, cinco días después que no lograran los votos a favor suficientes, el pleno aprobó en una reconsideración el dictamen que previamente fue elaborado en la Comisión de Constitución. El texto contó con el respaldo de la mayoría de bancadas excepto Podemos Perú, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista.