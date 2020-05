El Congreso aprobó un texto sustitutorio que formaliza el “taxi colectivo”, el cual incorpora una sexta disposición complementaria donde se excluye a las circunscripciones de Lima y Callao de los alcances de la norma.

La iniciativa fue aprobada por mayoría. Además, fue exonerada del trámite de segunda votación.

Se trata de un proyecto que fue aprobado en primera votación durante el período disuelto 2016-2019, pero que no llegó a concretar la segunda votación requerida en el reglamento interno del Parlamento.

El nuevo Parlamento agendó la segunda votación en el pleno del 7 de mayo, pero, tras la oposición de varias bancadas, el tema pasó a cuarto intermedio. El asunto se mantuvo en la agenda siete días después y el nuevo texto sustitutorio fue aprobado con 115 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones.

En la víspera, las asociaciones de transportistas emitieron un comunicado donde advirtieron que los choferes de colectivo en vehículos van y minivan en carretera conducen hasta 16 horas al día. No tienen GPS ni control de velocidad, no están obligados a tener cinturón de seguridad de dos puntos y circulan con asientos que no están anclados a la estructura del vehículo.

“Solicitamos a los congresistas que no se cometa esta atrocidad de aprobar una ley que no beneficia a la población, sino por el contrario podría originar la quiebra de empresas que reúnen requisitos técnicos de ley, con la pérdida de 70.000 puestos que significan la supervivencia de 280.000 peruanos”, dice el comunicado.

Cuestión previa fallida

Luis Carlos Simeón Hurtado (Acción Popular, Pasco), presidente de la Comisión de Transportes, presentó un texto sustitutorio respecto a lo aprobado en el período disuelto 2016-2019. Es decir, implementó modificaciones.

“Pueden acogerse a un proceso de formalización según los parámetros que estamos dando, y que el anterior proyecto no comprendía. Tampoco comprendía la temporalidad, y lo más importante es que tampoco se había establecido los requisitos de bioseguridad ante el COVID-19, así como los protocolos sanitarios”, dijo el legislador acciopopulista.

Luego, Simeón afirmó que “formalicemos o no formalicemos, ellos seguirán trabajando". “Muchos cuestionarán, pero ha llegado el derecho de reconocerle un derecho legítimo. Tras decretos supremos y decretos supremos se han vulnerado los derechos de estos transportistas, recogemos el clamor de los transportistas”, añadió el titular del grupo de Transportes.

El legislador Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) insistió en su propuesta para que el tema sea revisado en comisión. “No podemos iniciar un debate sobre un texto nuevo presentado hace 15 minutos. Estamos hablando de un tema que puede generar focos infecciosos en cuatro ruedas a través de todo el país”, sostuvo.

En el pleno del 7 de mayo, Olivares había presentado una cuestión previa para que el tema regrese a comisión para un mejor estudio. Siete días después, dicho recurso fue puesto a votación y perdió. El pleno rechazó su pedido con 29 votos a favor, 94 en contra, 3 abstenciones. La cuestión previa solo obtuvo apoyo de las bancadas de Frente Amplio, Podemos Perú y unos cuatro miembros de Acción Popular.

Pero esto no fue suficiente y el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) dio inicio al debate de fondo.

Lima vs. Provincias

Rolando Campos (Acción Popular, Lambayeque) fue el primer legislador en tomar la palabra y aseveró que el pequeño transportista quiere trabajar y resaltó la importancia de la ley. “En la reglamentación se tiene considerar dar potestad a las regiones para que haga su respectivo manejo de esta ley”, indicó.

Diferente fue la postura de su colega Walter Rivera (Acción Popular, Lima), quien aseguró que la propuesta se deba actualizar. "Van a saturar las pistas y el nivel de accidentes en el país. “Hay que advertir que hay empresas cascarón que solo se afilian para cobrar por ciertas rutas”, acusó.

Pese a que su bancada votó a favor de que el tema regrese a comisión, el legislador Johan Flores (Podemos Perú, Moquegua) se mostró a favor de aprobar la norma y aseguró que esta ayudará a una gran parte de transportistas a ingresar a la formalidad. En ese sentido, Flores invitó a todos los críticos de la norma a visitar el interior del país para “conocer la realidad” de los transportistas.

Por su parte, Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima) reconoció que en su campaña electoral tuvo contacto con los transportistas de los “taxi colectivo”. “Yo, como un simple candidato y de una manera gratuita, les dije no tomen carreteras, que presenten documentos, que vayan por la vía legal. [...] se puede hablar muchas cosas, de que hay conflicto de intereses, que hay mano negra. Yo solo pregunto: ¿acaso son personas con grandes unidades de buses? ¿son personas con grandes caudales de dinero? No son personas que no han visto bono algunos en estos años”, cuestionó el segundo vicepresidente del Congreso.

Para otros congresistas como Enrique Fernández (Frente Amplio, Lima), el texto aprobado es solo “una salida transitoria” ante una problemática mayor de formalización. Mientras que Arlette Contreras (No agrupados, Lima) y Miguel Angel Vivanco (Fuerza Popular, La Libertad) repitieron el discurso de que “Lima no es el Perú”, por lo cual resultaba ver la realidad de los transportistas en provincias.

En ese sentido, el legislador Paul García (Acción Popular, Callao) solicitó que se excluya a Lima y Callao de los alcances de la norma. El legislador morado Daniel Olivares se mostró de acuerdo con esta propuesto debido a que, según advirtió, la norma atentaría contra la reforma de transporte iniciada en la capital con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

La propuesta de García fue ganando más adeptos conforma avanzó el debate. Gilmer Trujillo (Fuerza Popular, San Martín) alegó que debía existir una “primacía de la libertad”, por lo que solicitó al titular de la Comisión de Transportes incluir la excepción de Lima y Callao en el texto sustitutorio puesto al debate. Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima) exigió que quede claro que la norma aplicará solo a las regiones donde no hay otra opción de transporte. “Si se aprueba tal como está el proyecto, será el primer error de este Congreso. Y los quiero ver mañana saliendo a defender su decisión cuando digan que somos peores que el Congreso disuelto. No debería aplicarse ni siquiera a las grandes ciudades, como Arequipa y Piura”, expresó.

Bajo ese contexto, los legisladores Luis Roel (Acción Popular, Lima), Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) y Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso, Loreto) pidiendo al presidente de la Comisión de Transportes un nuevo cuarto intermedio para consensuar un texto sustitutorio donde se excluya a Lima y Callao de los alcance de la norma.

El titular de la Comisión de Transportes aceptó el pedido e incluyó una sexta disposición complementaria excluyendo a Lima y Callao de los alcances de la norma.

El texto final fue aprobado por mayoría y también incluye una disposición final transitoria donde estipula que los “taxi colectivo” deberán cumplir con los lineamientos de bioseguridad ante la crisis producida a raíz del COVID-19, los cuales han sido emitidos por el Ministerio de Salud. También se contempla como requisito estar sujetos a los protocolos sanitarios dados por el Ministerio de Transportes.

Al ser un nuevo texto sustitutorio, no se completo la segunda votación de lo aprobado por el periodo 2016-2019. Al incluir modificaciones, la propuesta volvió a la instancia de la primera votación.

Este Diario reportó, a través de varios informes de la campaña #NoTePases, que especialistas en materia de transporte advierten que el servicio de “taxi colectivo” debe ser erradicado para dar paso a un sistema de transporte masivo de calidad. No solo porque los choferes de colectivo se han organizado para invadir paraderos, agredir a inspectores, evadir operativos y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción, sino porque su proliferación es lo que ha generado la congestión vehicular en Lima.