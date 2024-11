La comisión aprobó una cuestión previa para que el tema sea nuevamente evaluado por su equipo técnico. La decisión se tomó con nueve votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, a propuesta del congresista José Jerí (Somos Perú).

CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Paul Gutiérrez Ticona Bloque Magisterial X Diana Gonzales Delgado Avanza País X Raúl Doroteo Carbajo Acción Popular X Carlos Alva Rojas Acción Popular X José María Balcázar Zelada Perú Libre X Nilza Chacón Trujillo Fuerza Popular X Jorge Coayla Juárez Juntos por el Perú - Voces del Pueblo X Pasión Dávila Atanacio Bancada Socialista X Darwin Espinoza Vargas Podemos Perú X Jorge Luis Flores Ancachi Podemos Perú X José Jerí Oré Somos Perú X Luis Kamiche Morante Alianza para el Progreso X Esdras Medina Minaya Renovación Popular X Segundo Montalvo Cubas Perú Libre X Jorge Montoya Manrique Honor y Democracia X Jorge Morante Figari Somos Perú X César Revilla Villanueva Fuerza Popular X Rosio Torres Salinas Alianza para el Progreso X Héctor Ventura Ángel Fuerza Popular - - - María Zeta Chunga Fuerza Popular X TOTAL 9 6 4

El predictamen que se discutió durante toda la sesión proponía la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta por 12 meses adicionales, beneficiando a la minería ilegal.

El documento fue presentado por el presidente del grupo de trabajo, el congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), quien aseguró que fue elaborado por legisladores, asesores parlamentarios y dirigentes de gremios mineros.

Gutiérrez pidió la aprobación del predictamen asegurando que “está en juego más de 500 mil puestos de trabajo”, en referencia a los pequeños mineros y mineros artesanales.

Mientras se debatía el predictamen, miles de mineros continuaban con protestas en Lima y en diversas regiones del país. Un grupo instaló carpas en la avenida Abancay, en las inmediaciones del Congreso, y otro lleva varios días bloqueando tramos de la carretera Panamericana Sur, en Nazca (Ica).

Como dio cuenta El Comercio el último jueves, parlamentarios de seis bancadas sostuvieron en la última semana reuniones con representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), quienes exigen la ampliación del Reinfo, cuya vigencia culmina este 31 de diciembre.

La Confemin es el mismo grupo que se atribuyó la censura del ministro Rómulo Mucho (Energía y Minas) el último martes. Mucho estaba en contra de la ampliación del Reinfo.

Cuestionamientos

La congresista Diana Gonzales (Avanza País) - quien ha impulsado diversos recursos parlamentarios para impedir la ampliación del Reinfo - calificó el predictamen de “nefasto”. Aseguró que “beneficia única y exclusivamente a la minería ilegal” y favocería a bandas criminales.

Gonzales, Jerí y otros legisladores alertaron que el predictamen no considera regular el uso de explosivos e insumos químicos por parte de los mineros artesanales.

“Es absurdo permitir que no se tenga como requisito el permiso para el uso de explosivos. [...] Es una puerta abierta para que los extorsionadores y bandas criminales compren explosivos sin control alguno”, dijo Gonzales.

Jerí añadió: “Este predictamen es un retroceso. No podemos permitir que en vez de avanzar, estemos retrocediendo. La principal preocupación ahora ya dejó de ser el tema de la ampliación del Reinfo, sino la posible libre circulación de insumos para que la criminalidad siga creciendo. Estaríamos contribuyendo en darle insumos a la criminalidad. Yo no sé qué le pasa al equipo técnico [de la comisión]”.

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) añadió que “para garantizar un marco claro y seguro para la ciudadanía en general”, es requisito fundamental incluir en el predictamen la exigencia de obtener una licencia para la autorización de uso de explosivos.

Los legisladores Jorge Morante (Somos Perú) y Rosío Torres (Alianza para el Progreso) también se sumaron a los cuestionamientos contra el documento. En opinión de Morante, la aprobación de esa propuesta promovería la criminalidad y la impunidad.

Por su parte, Torres precisó que su bancada propone la creación de un sistema que permita supervisar la trazabilidad de los insumos utilizados en la pequeña minería y la minería artesanal.

En tanto, Esdras Medina (Renovación Popular) informó que su bancada apoyará una última ampliación del Reinfo por seis meses, pero solicita que se implemente un sistema de rastreo que garantice la procedencia legal de los minerales que se procesan en plantas autorizadas.

Mala práctica

Ni siquiera los congresistas que se mostraron a favor de la ampliación del Reinfo defendieron el predictamen. Ellos fueron José Luna, Guido Bellido, Darwin Espinoza (todos de Podemos Perú), Segundo Quiroz, Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo).

Los legisladores mencionados solicitaron que se cometa una mala práctica parlamentaria: que el predictamen sea aprobado “así como está”, para que luego sea corregido por el pleno del Congreso.

“El Ejecutivo no ha tomado su rol para resolver esto y nos pasa una papa caliente. Es un problema altamente complejo que puede escalar si no tomamos alguna acción política. [...] Yo no estoy muy de acuerdo con el dictamen, pero que pase al pleno. Salgamos de este tema. [...] tenemos que aprobar el dictamen así como está y pasarlo al pleno, donde podemos ajustar lo que tengamos que ajustar”, dijo Luna.

Bellido añadió: “¿Cuántas veces se ha exonerado de dictamen en comisión? Hoy tiene que salir la aprobación. [...] y si no, que se exonere y se vote en el pleno”.

De aplicarse la legislación fast track (vía rápida), el tema podría entramparse en el pleno, ya que no cuenta con consenso ni estudio técnico.

Al final de la sesión, Gutiérrez informó que congresistas y asesores parlamentarios se reunirán este viernes para realizar cambios en el predictamen.

El Comercio ha revelado que el congresista Gutiérrez registra más de 50 visitas de mineros informales.

Pronunciamientos

Horas antes de que la Comisión de Energía y Minas sesione, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex - Perú) se pronunció contra la ampliación del Reinfo y cuestionó a los legisladores que la respaldan.

Comex - Perú señaló que el Reinfo ha fracasado de manera absoluta, pero “el dinero que genera la minería ilegal, que ya es mayor al que genera el narcotráfico, compra conciencias, financia campañas políticas y controla votaciones en contra de la seguridad de todos los peruanos”.

Entre el 2012 y octubre del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal movió US$10.422 millones, según un informe al que accedió El Comercio.

Para Comex, los congresistas que votan a favor de ampliar el Reinfo “legislan en favor del crimen organizado” sin importarla la contaminación ambiental, la prostitución infantil que esa actividad promueve, el uso ilegal de armas y explosivos, el sicariato y la extorsión.

En tanto, el colectivo “País Seguro” - conformado por la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores (Adex), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, la asociación civil Transparencia, Proética y otras - solicitó al Congreso que no se amplíe el Reinfo. Lo hizo mediante una carta firmada por más de 27 mil ciudadanos.

En la misiva, solicita que se dé una solución real a la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

Precisó que el Reinfo, creado en el 2016 como una medida temporal por solo tres años, ya fue ampliado dos veces a pesar de que no ha funcionado, “pues solo el 2.4 % de los inscritos se ha formalizado”.