Los congresistas de Fuerza Popular Martha Moyano y Héctor Ventura no descartaron que su bancada presente o respalde futuros proyectos de recorte de mandato presidencial y congresal para convocar elecciones, en caso el presidente Pedro Castillo no renuncie o no prospere una eventual moción de vacancia, como lo propuso Keiko Fujimori, la lideresa de este partido político.

Si embargo, Hernando Guerra García, vocero de la bancada, señaló que se trata solo de “un escenario” que debe ser “definido en bancada”.

Moyano indicó que lo que dijo la excandidata presidencial “es que este señor debería renunciar con tanta acusación que tiene”.

“Han pasado más de 100 días y no habla con la prensa sobre lo que se le imputa. Ella dijo que hay mecanismos constitucionales drásticos frente a esto, uno es la vacancia”, señaló.

"Y si al final para salvar a este país tenemos que irnos todos, pues nos vamos todos” Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular

La legisladora agregó que lo que busca Fuerza Popular es “llamar la atención” de las bancadas que en el pasado votaron contra la vacancia.

“Si eso no se logra (alcanzar los 87 votos), entonces el Congreso debe evaluar el adelanto de elecciones. Entonces esas bancadas que respaldan o respaldaron a Castillo deben tomar la decisión y no desgastar la figura de la vacancia. Y si al final para salvar a este país tenemos que irnos todos, pues nos vamos todos ”, puntualizó.

Por su parte, Héctor Ventura señaló que ninguno de sus colegas “se aferra al cargo” y que en “el transcurso de las horas” se reunirán para hablar sobre lo dicho por la lideresa del partido.

“Ella (Keiko Fujimori) se ha expresado respecto a la inacción del Congreso para no vacar al presidente ante los evidentes actos de corrupción, lo que toca es inmolarnos y defender la democracia del país. Ella perfectamente sugiere que pueda darse este adelanto de elecciones, lo cual conlleva a tener un mejor control de lo que está sucediendo en el país”, subrayó Ventura.

Agregó que “ante un eventual proyecto” serán “coherentes y responsables porque primero están los intereses del país”.

“Hay un grupo de congresistas que no quiere el bienestar del país y por eso cuando se ha presentado la vacancia no la apoyaron” Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular

“Si se trata de salvar a los peruanos de estos actos de corrupción, toca hacer frente desde cualquier punto. No creo que ningún congresista de Fuerza Popular se opondría porque los actos de corrupción son series”, dijo.

Keiko Fujimori aseveró que, si el Congreso de la República no es capaz de lograr un consenso para la vacancia del presidente Pedro Castillo, entonces debe evaluar un adelanto de elecciones generales.

“La primera salida pasa por una renuncia del presidente Pedro Castillo y si no se da el Congreso está llamado a tomar decisiones. El Congreso si no tiene la capacidad de llegar a un consenso para la vacancia tendría que evaluar otras alternativas, entre ellas la convocatoria de elecciones generales”, dijo el lunes desde Trujillo.

“Yo entiendo que el buscar alternativas de solución generan incertidumbre pero seguir con un Gobierno que no arregla los problemas y no se toman las medidas para que los niños vuelvan a clases y afronte la crisis alimentaria y de inseguridad, eso llama a que los políticos tomen decisiones”, añadió.