La Mesa Directiva del Senado acordó este lunes 27 de julio designar a Giovanni Forno Flórez como oficial mayor, lo cual fue ratificado por la Junta de Portavoces de esa cámara y puesto en conocimiento de la Comisión Directiva.

De igual forma, Hugo Rovira Zagal ha sido designado oficial mayor de la Cámara de Diputados, según informó ese poder del Estado en una nota de prensa.

LEE MÁS: Diputado Jair Manrique, de Ahora Nación: “Me buscaron para ofrecerme cargos en el oficialismo”

Cabe indicar que el artículo 105 del Reglamento del Congreso señala que el oficial mayor es la máxima autoridad administrativa de cada cámara legislativa.

Se trata de un funcionario de confianza designado por la Mesa Directiva de cada cámara, a propuesta de su presidente. Se da cuenta de su designación en el Pleno de la respectiva cámara.

LEE MÁS: Keiko Fujimori ofrece este martes su primer mensaje a la Nación desde el Congreso tras asumir el mando

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

La sesión solemne se realizará a partir las 11:30 horas en el Palacio Legislativo, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a Fujimori Higuchi para el periodo 2026-2031.

LEE MÁS: Senado y Congreso instalan oficialmente sus sesiones este lunes 27 de julio

Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

Una vez juramentados los ministros de Estado, de acuerdo con la explicación del constitucionalista Erick Urbina, la mandataria recibirá el saludo de los jefes de Estado y demás autoridades extranjeras asistentes a la transmisión del mando.