El Senado y la Cámara de Diputados definieron a sus oficiales mayores este lunes 27 de julio. (Foto: Congreso)
El Senado y la Cámara de Diputados definieron a sus oficiales mayores este lunes 27 de julio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Mesa Directiva del Senado acordó este lunes 27 de julio designar a Giovanni Forno Flórez como oficial mayor, lo cual fue ratificado por la Junta de Portavoces de esa cámara y puesto en conocimiento de la Comisión Directiva.

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