Horas claves para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso: ¿qué falta definirse y por qué Acción Popular puede inclinar la balanza?

Decisiones, cada día

Más bancadas definirán este jueves sus candidatura o apoyos

-El resto de la lista de José Jerí estaría integrada por Fuerza Popular en la primera vicepresidencia y Perú Libre en la segunda o tercera. El partido liderado por el prófugo Vladimir Cerrón apunta a mantener al hermano de este, Waldemar, como su representante en la Mesa Directiva.

-Desde Fuerza Popular, el congresista Alejandro Aguinaga indicó que su bancada también se -reunirá este jueves a las 9 a.m. para definir a su candidato en la lista de José Jerí. Fuentes de este Diario indicaron que el elegido sería Fernando Rospigliosi, quien dijo a El Comercio no tener conocimiento sobre el tema.

-Hasta este miércoles, se manejaba la versión que el resto de el resto de la lista de José Cueto la conformarían Rosselli Amuruz (Avanza País) en la segunda vicepresidencia y el hoy no agrupado Germán Tacuri (quien se integraría a JPP-Voces del Pueblo), en la tercera.

-Este miércoles por la tarde trascendió que la bancada y el partido Avanza País tuvieron una reunión en la que se decidió no participar en una lista. No obstante, la legisladora Karol Paredes dijo a este Diario que la decisión final recién será tomada este jueves. Otros integrantes de la bancada no respondieron a consultas de este Diario.