Congreso: Ilich López colocó a allegados de la dirigencia de Acción Popular en espacios claves

En la antesala de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, en la que el legislador Ilich López figura como uno de los voceados para ocupar una vicepresidencia, El Comercio identificó contrataciones en su entorno parlamentario que involucran a familiares de la actual cúpula partidaria de Acción Popular.

Se trata de acciopopulistas contratados en espacios bajo responsabilidad directa del congresista: su propio despacho y la Comisión de Economía, que preside desde julio de 2024. Además, coincidieron con el ingreso de cuadros cercanos a Acción Popular en otras oficinas parlamentarias.

Este Diario ha revelado cómo dicho partido ha ubicado a militantes y allegados al partido en áreas del Parlamento, como la Biblioteca o Asuntos Interparlamentarios, a lo largo del actual periodo legislativo.

El “primo” de Julio Chávez

Ilich Iván Pumacayo Palomino es un personaje muy cercano a Julio Chávez, actual presidente de Acción Popular, quien ha negado en reiteradas ocasiones haber tenido injerencia en la asignación de cargos dentro del Congreso.

Pumacayo ingresó a la planilla legislativa como asesor en la Comisión de Economía en septiembre de 2024, con una remuneración de S/10.402, justo después de que Ilich López asumiera la presidencia de ese grupo de trabajo. Su contratación ocurrió pese a que Pumacayo cuenta con un perfil profesional más vinculado a la educación que a materias económicas.

Es educador y, recién en 2020, obtuvo la licenciatura en Administración de Empresas. Su experiencia profesional se ha centrado en la docencia y en el ámbito político, ocupó el cargo de regidor en el distrito de San Martín de Porres, en el periodo donde Julio Chávez fue alcalde. Esto último fue, además, su única experiencia en el aparato público.

Una publicación de Ilich Pumacayo del 2022 donde muestra fotos junto a su amigo y entonces alcalde Julio Chávez.

Pucamayo estuvo por dos meses en la Comisión de Economía pues en octubre pasó al denominado Módulo de Confianza que depende de la Mesa Directiva (un espacio de cupos laborales disponibles donde solo ingresan personas con la venia de los miembros de la Mesa Directiva y por recomendación de congresistas).

Entre abril y junio del 2024, Pucumayo también tuvo un breve paso por dicho Módulo de Confianza, desde donde fue derivado a la Comisión de Defensa del Consumidor, que por este entonces era presidida por Wilson Soto, legislador de Acción Popular.

Volviendo al 2025, en el Módulo de Confianza, Pumacayo parece tampoco haber encajado del todo, pues solo se mantuvo cuatro meses, hasta febrero de 2025. Tras su salida del referido módulo, pasaron otro dos meses hasta que volviera a figurar en la planilla legislativa a través de una nueva dependencia. Fue en abril de 2025 que Pucamayo reaparece en el Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios. Esta vez, el exregidor y militante acciopopulista tuvo que acceder a una remuneración menor a los S/ 10.000 que empezó ganando en 2024.

En el boletín parlamentario “Huellas Digitales”, Pumacayo figura como colaborador del área. Sin embargo, fuentes legislativas señalaron que su presencia en dicha oficina es poco notoria y que no se conoce con claridad cuál es la labor que realiza. El Área de Procesos Técnicos Bibliotecarios es una oficina que —como reveló El Comercio— fue ocupada por un bloque de militantes acciopopulistas desde octubre del 2024. Entre ellos, figura su actual jefe, Jorge Segura Ttito, quien además fue consejero regional de Cusco por Acción Popular en el periodo 2018-2022.

Actualmente, Pumacayo se perfila como uno de los candidatos a la alcaldía de Chosica, para las próximas elecciones municipales 2026. En sus redes sociales, comparte actividades vinculadas a formación política, así como eventos comunitarios y deportivos, con miras a su candidatura. Su lema de campaña en el pasado ha sido: “Ilich, el maestro del pueblo”.

En diálogo con El Comercio, Pumacayo aseguró que “todavía” no hay nada concreto sobre su candidatura y solo se encuentra realizando “trabajo social”.

Sobre su relación con el presidente del partido, negó que sea familiar suyo: “No hay un vínculo de parentesco con nadie, ni del Congreso ni nada por el estilo. Somos correligionarios, nos conocemos de muchos años, pero no”, aseveró.

Sin embargo, en redes sociales, figuran publicaciones que evidencian un vínculo con tinte familiar, como muestran las imágenes tomadas de Facebook.

Janet Palomino es hermana de María Palomino, madre de Ilich Pumacayo Palomino. En la publicación, se evidencia el vínculo familiar entre ella y Rosa Chávez Peralta, hermana de Julio Chávez Peralta (padre de Julio Chávez). Además, la mención que hacen sobre "Carlos" es en referencia a Carlos Palomino, otro de los hermanos de la madre de Ilich Pumacayo.

Nadhisca Tagle es media hermana de Ilich Pumacayo. Rosa Chávez es hermana de Julio Chávez Peralta, padre del presidente de Acción Popular, Julio Chávez.

En la foto aparece Ruth Palomino, otra de las hermanas de la madre de Ilich Pumacayo. En los comentarios, Gloria Chiong, madre del presidente de Acción Popular, Julio Chávez, la llama "prima".

En tanto, el presidente del partido, Julio Chávez, insistió en no brindar detalles. “No tengo por qué responder por el trabajo de la personas. Ya le manifesté que el partido y los dirigentes no somos agencia de empleo de nadie. Los militantes buscan la manera de generarse un espacio”, aseveró. Sobre el vínculo familiar con Pumacayo, no respondió.

La sobrina del secretario general

El caso de Tania Janet Abad Jaime es similar, aunque mucho más cercano a Ilich López. Es sobrina de Juan José Abad, actual secretario general nacional de Acción Popular, y abogada de profesión.

Durante más de dos años y medio, desde diciembre del 2021 hasta agosto del 2024, trabajó como asesora principal en el despacho del congresista López. Ingresó con un sueldo de S/9.499, pero actualmente percibe S/12.765. Tras el ingreso de López como presidente de la Comisión de Economía, Abad fue contratada como asesora en dicho grupo de trabajo.

Abad ingresó a la Comisión de Economía siendo abogada de profesión, y su última experiencia laboral -consignada en su hoja de vida de 2021- fue como apoderada en una empresa de Junín, la región a la que ahora representa Ilich López.

La abogada también cuenta con antecedentes de participación política con Acción Popular: en 2021, postuló sin éxito al Congreso por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero.

Tania Abad postuló al Congreso en 2020. (Foto: Facebook)

En diálogo con este Diario, el también exdiputado por Acción Popular (1990-1992) Juan Abad rechazó algún tipo de recomendación, al alegar que ocupa la dirigencia desde 2023.

“Ella es profesional y muy destacada. Yo no he recomendado a nadie de Acción Popular, ni a ella tampoco. [...] Ella ha tenido la oportunidad de conseguir su trabajo seguramente por el trabajo político que ha hecho”, manifestó.

Por su parte, desde el despacho del congresista López, indicaron que no brindará declaraciones sobre las contrataciones que realizó, tanto en su despacho como en la comisión que presidió. Si es que Ilich López consigue ser elegido como vicepresidente del Congreso, tendrá a su disposición una serie de oficinas adscritas con la posibilidad de un mayor número de personal por contratar.