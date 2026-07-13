El Congreso de la República inauguró este miércoles el restaurado Hemiciclo del Senado, recinto que volverá a ser utilizado con el restablecimiento de la bicameralidad, que está previsto para entrar en vigencia el próximo 27 de julio.

Durante la ceremonia, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, afirmó que la reapertura del histórico hemiciclo representa un paso importante en la implementación del nuevo sistema legislativo y sostuvo que la obra busca recuperar un espacio emblemático de la vida parlamentaria del país.

“Han transcurrido 34 años desde entonces. Hoy, con esta restauración, saldamos una deuda institucional y acompañamos la decisión del pueblo peruano de restablecer la bicameralidad como sistema de representación” , señaló.

Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)

Rospigliosi recordó que el hemiciclo fue inaugurado en 1938 y funcionó como sede del Senado entre 1939 y 1992, año en que el Congreso bicameral fue reemplazado por un Parlamento unicameral tras el autogolpe de Alberto Fujimori.

“Estamos devolviendo al país un espacio fundamental de su vida democrática y lo hacemos cuando el Senado de la República vuelve a ser una realidad”, agregó.

Según informó el Legislativo, los trabajos comprendieron la recuperación del valor patrimonial del recinto, incluyendo la restauración del vitral de la Madre Patria, el estrado principal, el revestimiento de mármol de Carrara y los colores originales del hemiciclo, labor que estuvo a cargo del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)

Asimismo, se incorporó infraestructura tecnológica para las futuras sesiones del Senado, con nuevos sistemas de votación, audio, video y transmisión.

En la ceremonia también participaron los vicepresidentes del Congreso Waldemar Cerrón e Ilich López; los expresidentes del Parlamento Eduardo Salhuana y Maricarmen Alva; así como la ex primera vicepresidenta Patricia Juárez.