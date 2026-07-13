Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)
Hemiciclo del Senado. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El Congreso de la República inauguró este miércoles el restaurado Hemiciclo del Senado, recinto que volverá a ser utilizado con el restablecimiento de la bicameralidad, que está previsto para entrar en vigencia el próximo 27 de julio.

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