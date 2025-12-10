El Congreso de la República inició hoy, miércoles 10 de diciembre, la última semana de representación del 2025, jornada que se extenderá hasta el martes 16, en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso y en el marco de sus deberes funcionales, y antes que entre en vigencia la suspensión del pago de viáticos por campaña electoral.

La semana de representación permite a los legisladores cumplir con su deber de trasladarse por cinco días laborables continuos al mes en su circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país.

El anuncio sobre la realización de esta semana fue comunicado por el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien también anunció previamente la decisión de la Mesa Directiva sobre gastos de viáticos asociados a las futuras semanas de representación.

Al respecto, la mesa resolvió por unanimidad suspender los gastos de viáticos, pasajes aéreos y otras asignaciones destinadas a parlamentarios y asesores. Específicamente, esta supresión de gastos se aplicará para las semanas de representación que se desarrollen durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Fernando Rospigliosi precisó que esta decisión busca cautelar los recursos públicos en un periodo particularmente sensible, debido al desarrollo de la campaña electoral. La medida fue tomada a puertas de las elecciones generales de 2026.

A pesar de la suspensión de asignaciones y viáticos, los congresistas tienen la obligación de seguir cumpliendo con su trabajo y desarrollar la semana de representación en los meses indicados. El titular del Parlamento afirmó que esta determinación, tomada por unanimidad, evitará críticas y el mal uso de los recursos públicos en este periodo importante para el país.