Son 82 preguntas las que tiene responder la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ante el Congreso. Las interrogantes forman parte de dos mociones, presentadas en distintas fechas por Unión por el Perú (UPP), Podemos Perú y otras bancadas. Por ello, el Parlamento convocó a las sesiones de este viernes y el lunes 7.

Los temas son diversos. Ambas mociones abarcan la serie de acciones realizadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para abordar la crisis sanitaria, social y económica que se vive en el país por la pandemia del COVID-19, aunque también se aprovechó para incluir otros temas de coyuntura.

El pasado 24 de agosto, el presidente del Congreso, Manuel Merino, cursó un oficio a Alva informando de las mociones interpelatorias y convocándola para la sesión de este viernes a las 9:00 a.m. “y que continuará el lunes 7 de setiembre”.

“¿En qué país vive?”

El primer pedido interpelatorio contra Alva fue presentado el 25 de junio pasado y consta de 32 preguntas. Es suscrita por las bancadas de Unión por el Perú, Podemos Perú y el Frente Amplio.

Allí, se remarca, por ejemplo, que los bonos implementados por el Gobierno (bono independiente, bono rural, bono yo me quedo en casa y el bono universal familiar) “han sido un fracaso porque no han sido suficientes para satisfacer las necesidades básicas” de los peruanos que, se agrega en el documento, han sido “empujados” a “decidir por quedarse en casa y morir de hambre o salir de trabajar y morir por COVID-19”.

Otro de los puntos que se cuestiona es el programa Reactiva Perú, cuyos recursos, se indica, “han sido facilitados a un reducido número de grandes empresas, muchas de ellas pertenecientes a grupos económicos y oligopolios que ya cuentan con recursos económico-financieros y, por tanto, no requieren esta ayuda por parte del Estado”.

“¿Quiénes han negociado con los ingleses para entregarles el manejo de los más de S/7.000 millones de la Reconstrucción con Cambios […] con una comisión del 6% del monto total que al final se gaste? ¿Esta decisión no es una aceptación de la incapacidad gerencial del Gobierno en un programa que tiene varios años de paralizado?”, se pasa cuestiona en la pregunta 11.

Y, acto seguido, también se consulta: “¿En qué fundamenta usted ese dicho que repiten los economistas teóricos o de su entorno de que el Perú tiene ‘sólidas espaldas financieras’?”.

Entre otros, también se le pregunta cuál fue “el grado de consenso” al interior del Grupo de Trabajo Multisectorial para la estrategia de reanudación de las actividades económicas y “por cuántos días se reunieron efectivamente a tales efectos”.

También se pide información sobre la contratación del MEF con Simpson Thacher & Barttlett LLP y The Bank of New York Mellon, vinculados a Graña y Montero.

Además, se le increpa si es “consciente del altísimo riesgo de contagio por COVID-19 al que se exponen los trabajadores en la reanudación de actividades” y si “cree que con S/760 de bono rural le alcanzará [al campesino] para sobrevivir durante todo el año”. “Porque si usted responde sí, entonces dígame en qué país vive para contarle nuestra historia”, se agrega .





“Su señor padre”

El segundo pliego fue presentado el 21 de agosto, con la firma de legisladores de Fuerza Popular, Podemos Perú, Unión por el Perú y el Frente Amplio. Como ya informó El Comercio, en ambas mociones, hay preguntas repetidas (incluso copia y pega) y algunas ya fueron respondidas por Alva en comisiones.

Así pues, por ejemplo, en la segunda moción se vuelve a preguntar a la ministra por cuántos días se reunió el Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar la estrategia de reanudación de actividades, si es consciente del riesgo ocasionado y en qué se fundamenta el dicho “que repiten economistas teóricos o de su entorno”.

Por otro lado, se le pregunta “¿qué acciones ha tomado en esta situación de crisis sanitaria, considerada como ‘situación de guerra’, para disminuir los gastos superfluos en consultorías y publicidad que contiene el Presupuesto General de la República?”. Se solicita, acto seguido, el detalle de lo gastado en publicidad en los medios de comunicación.

“No es posible que los británicos nos vengan a enseñar a construir obras de riego, represas, hospitales, escuelas, cuando en el país tenemos muchísima experiencia en este tipo de obras”, se insiste sobre la Reconstrucción del norte.

De las 50 preguntas que contiene esta moción, una está referida a su padre, Jorge Alva Hurtado, cuya empresa en la que aún figura como accionista, Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L, contrató con el Estado. Este caso ya está siendo investigado por la fiscalía.

“¿Cómo explica que la empresa de la que su señor padre es uno de los propietarios siga contratando con el Estado aun siendo usted ministra del MEF? ¿Indicó en su declaración jurada algún conflicto de interés al respecto?”, se cuestiona.

También se le pregunta si es que frente a la inmovilización decretada los dominigos, a raíz del COVID-19, “¿el MEF ha implementado un plan para promover el emprendimiento privado de los negocios emergentes […] o solo les interesa las grandes cadenas de supermercados?”.

En este pliego interpelatorio también se incluye el tema de los fondos de la ONP.

Expectativas

La mayoría de bancadas se muestra cauta ante un eventual pedido de censura contra la ministra de Economía, aunque es una posibilidad que, ciertamente, no descartan. Desde Acción Popular, su portavoz, Otto Guibovich, indicó a El Comercio que primero escucharán la presentación de la ministra Alva antes de tomar cualquier postura.

“Primero hay que escuchar. Ahora lógicamente que, si a partir de la presentación de la ministra quedan más que dudas, entonces tú podrás tomar una decisión. Pero si no se ha escuchado nada, no tendría sentido hacer un prejuicio. No sería política sino futurología”, refirió Guibovich.

Igualmente, consultado sobre si la agrupación votaría en bloque o cada legislador lo haría a consciencia, insistió en que primero escucharán a la titular del MEF.

Por otro lado, desde el Frente Amplio, su vocero Lenin Checco dijo que esperan que la ministra “pueda realmente absolver las consultas y que también pueda rectificar las políticas de Reactiva Perú”. Aseguró que “en una semana he recibido más de 6 mil ciudadanos agrupados en las redes sociales solicitando que Reactiva realmente llegue a la población”.

“Esperamos que la ministra no venga en automático a decirnos que todo está tranquilo y que la reactivación económica está funcionando lo cual es totalmente falso. Esperamos que responda y también planté propuestas coherentes”, aseveró.

Igualmente, ante la posibilidad de respaldar una censura, dijo que “antes que tomar decisiones personales, en el Frente Amplio nos reunimos nuevamente [luego de la presentación] y decidimos cuál va a ser la decisión”.

Por su parte, el parlamentario Daniel Oseda (Frepap) dijo que luego de la presentación de Alva definirán cuál será su postura. “Ahora ni siquiera hemos hablado de una posibilidad [de una censura]”, aseguró.

Oseda sí consideró clave que Alva responda por la situación en la que está involucrado su padre y las contrataciones de su empresa con el Estado. “Ninguno de los dos están en la capacidad de decir que no conocían la ley”, agregó.

El también presidente de la Comisión de Trabajo cuestionó también que en el presupuesto presentado para el año 2021 prime la “centralización” y se deje de lado a las regiones. “Se da un mensaje realmente de desigualdad a la población. Es un punto aparte pero que tiene mucho por responder la ministra”, acotó.

En tanto, desde las filas de Alianza para el Progreso (APP), César Combina refirió que esperan que se brinden “respuestas claras sobre la situación de Reactiva Perú”. Este es uno de los puntos más importantes para APP.

“Creemos que sí se están tomando algunos mecanismos para quitarle las garantías a la empresas que no han debido ser beneficiadas, pero queremos una respuesta contundente porque Reactiva Perú se planteó como un beneficio general, pero en realidad ha estado dirigido para la gran empresa”, mencionó.

Combina dijo que al interior de su agrupación “no creemos que sea el momento de una censura, pero sí de un gran sinceramiento”. “Creemos que el proceso de interpelación es un proceso democrático, pero no creemos que en este momento debamos censurar a alguien, salvo que la situación lo amerite, que sea ya una situación grave”, puntualizó el también presidente de la Comisión de Producción.

