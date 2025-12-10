Congreso introduce nuevas obligaciones al IRTP en ley de endeudamiento y ahora deberá transmitir en vivo sesiones del pleno

Estos mandatos quedaron incorporados en la Ley Nº32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, publicada el jueves 4 de diciembre en una separata especial de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, junto con la ley de presupuesto y la ley de equilibrio financiero para el próximo año.

Se trata, en realidad, de dos disposiciones complementarias modificatorias, las cuales no estaban contempladas originalmente en la fórmula enviada por el Ejecutivo al Congreso el 30 de agosto pasado. Por la naturaleza de la norma que las contiene, estas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, en el marco de la campaña electoral.

Separata especial del diario oficial El Peruano respecto a la ley de presupuesto para el 2026.

Bajo la lupa

En principio, se eleva a dos horas el mínimo que el IRTP —a través de TVPerú y Radio Nacional— debe destinar a la transmisión de las actividades del Congreso.

Para ello, se modifica la Ley Nº27579, aprobada en 2001 y que establece la obligación de que las emisoras del Estado difundan en directo o mediante un resumen las funciones parlamentarias por un espacio mínimo de una hora efectiva.

En la práctica, esta exigencia se venía cumpliendo a través de un material audiovisual producido por el propio Parlamento e incluido en la programación nocturna de TVPerú y de Radio Nacional.

“[El IRTP] Deberá realizar la transmisión de las actividades del Congreso de la República y de sus cámaras legislativas, que comprenderá la difusión en directo o vía resumen diario, de las diversas funciones parlamentarias y los debates de las sesiones plenarias del Congreso y de sus cámaras legislativas, por un espacio mínimo de dos horas efectivas”, se sostiene.

Pero no es solo ello. A la ley que contenía un solo artículo y había permanecido intacta por 24 años se le añaden otros dos, incorporados igualmente mediante disposiciones complementarias en la ley de endeudamiento.

Con el primero, se ordena al IRTP transmitir en directo las sesiones del Congreso como el pleno “durante todo su desarrollo”, para lo cual se dispone que uno de los canales del sistema de televisión digital terrestre (TDT) sea empleado específicamente para ello.

Además de la mejora de imagen y sonido, una de las ventajas de la TDT —y por lo cual se ejecutó el apagón analógico en Lima y Callao la madrugada del 1 de enero de este año— es su capacidad para alojar varios “subcanales” dentro de una misma frecuencia. Un ejemplo claro es el 7.3 de TVPerú, dedicado exclusivamente a noticias.

Con la modificación, se busca que uno de sus subcanales sea destinado a transmitir en vivo y de manera continua todas las actividades del Parlamento.

“[El IRTP] debe incluir la transmisión en vivo de las sesiones plenarias y permanentes del Congreso de la República y de sus cámaras legislativas, durante todo su desarrollo, en uno de los canales de la televisión digital terrestre (TDT), en todo el territorio peruano, donde el IRTP tenga presencia con infraestructura TDT”, se apunta textualmente al respecto.

Pero, además, se dispone que el IRTP incorpore la señal del Congreso en uno de sus canales del sistema hub satelital (DTH) para una difusión a nivel nacional y “permanente”, las 24 horas del día.

Se trata de un sistema de radiodifusión satelital pensado especialmente para las zonas más alejadas y de difícil acceso del país, sin necesidad de redes terrestres, cable o internet. Y donde el Parlamento también busca asegurar presencia mediante una ley.

“El IRTP incorpora la señal de televisión oficial del Congreso de la República en uno de los canales disponibles del sistema hub satelital (DTH) de su titularidad, para su difusión a nivel nacional de manera permanente, las veinticuatro horas del día o durante todo el tiempo que duren los servicios satelitales contratados por el IRTP”, se sostiene.

Puntos de vista

A opinión de Hugo Coya, periodista y expresidente del IRTP, que partidos con presencia en el Congreso impulsen una medida destinada a asegurar una exposición permanente en los medios del Estado justo en un año electoral trae un “beneficio” para ellos que cae por su propio peso.

“Los congresistas actuales —muchos de ellos candidatos a la reelección— tendrán más exposición que cualquiera de sus competidores. Y esa ventaja no provendrá de sus méritos, sino del uso de mayores recursos públicos para reforzar su campaña”, expresó Coya.

En esa línea, consideró que el principio de equidad “se romperá de manera frontal” y que quienes buscan mantenerse en el cargo contarán con las pantallas y ondas de TVPerú y Radio Nacional a su alcance durante todo el día, mientras el resto de los candidatos deberá disputarse por los segundos de la franja electoral y ajustarse al sistema de regulación.

“Las consecuencias para los medios estatales serán profundas. Terminarían convertidos en voceros de los mismos grupos políticos que ahora están en el Congreso. Y hay una realidad que no puede dejarse de lado: en numerosas regiones del país, TVPerú y Radio Nacional son la única ventana de información disponible. Si se destinan a proyectar la imagen de los congresistas-candidatos, millones de peruanos recibirán solo un lado del debate político”, aseveró Coya.

El expresidente del IRTP también mostró su preocupación por la forma en la que se efectuaron estas modificaciones, en una norma que no guarda relación con los medios estatales y además sin ninguna evaluación técnica ni discusión pública.

“Solo premura por asegurar una ventaja comunicacional en plena campaña electoral. (…) En un país donde la televisión y la radio estatales son, para muchos, la única fuente informativa, la neutralidad de esos medios es la frontera entre una elección libre y una elección manipulada”, expresó Coya.

Justamente, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, advirtió que una ley de ese tipo “no debería usarse para alterar las políticas del IRTP” y señaló que tampoco constituye la vía idónea para hacerlo. También dijo que se debe cumplir un principio de proporcionalidad con los otros poderes del Estado y no se puede poner a uno sobre encima de otro.

“El Estado de Derecho, justamente, se basa en el equilibrio de poderes. Si vamos a darle a un poder del Estado la posibilidad de que una de estas frecuencias esté asignada íntegramente con la obligatoriedad de transmitir sus sesiones, hay que pensar en los otros poderes y también si esto es técnicamente posible”, subrayó.

Asimismo, Lainez apuntó que las transmisiones por un canal oficial “no reemplazan el trabajo del periodismo”, por lo que la asignación de frecuencias no debería de usarse en el futuro para impedir la cobertura periodística en los escenarios públicos que son, precisamente, de interés público.

“El periodista necesita y va a seguir necesitando estar ahí, estar en el hemiciclo, en las audiencias, en los espacios en los que el Ejecutivo brinda balances de sus consejos de ministros y demás, porque el trabajo del periodista no es meramente recibir y transmitir. (…) No se quiera, con medidas como estas, en un futuro próximo decir: el derecho a la ciudadanía ya está garantizado porque se transmiten íntegramente todas las sesiones. No, esto de ninguna forma reemplaza el trabajo y el acceso de los periodistas”, aseveró.

Este Diario intentó contactarse con el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), presidente de la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, no respondió.