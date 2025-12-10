Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Congreso introduce nuevas obligaciones al IRTP en ley de endeudamiento y ahora deberá transmitir en vivo sesiones del pleno
Resumen de la noticia por IA
Congreso introduce nuevas obligaciones al IRTP en ley de endeudamiento y ahora deberá transmitir en vivo sesiones del pleno

Congreso introduce nuevas obligaciones al IRTP en ley de endeudamiento y ahora deberá transmitir en vivo sesiones del pleno

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En medio del paquete de leyes financieras para el 2026 aprobado hace unos días, el Congreso incorporó disposiciones dirigidas al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) —operador de TVPerú, Radio Nacional y otras señales públicas— que, en la práctica, obligan a ampliar la presencia del Parlamento en los medios estatales y establecen nuevas exigencias, incluida la transmisión íntegra y en vivo de sesiones como el pleno.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC