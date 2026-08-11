La diputada Roxana Rocha, vocera de la bancada Renovación Popular, informó que la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del pleno y de las comisiones ordinarias se realicen de manera presencial.

En declaraciones a Canal N, señaló que la medida se aprobó este martes 11 de agosto por unanimidad, salvo algunas excepciones, como estar fuera de la ciudad por motivo de representación descanso médico o razones de fuerza mayor.

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“La presencialidad es la regla, la virtualidad es la excepción. Son tres casos: cuando estás fuera de la ciudad por motivo de comisión de servicios internacionales o nacionales, descanso médico debidamente acreditado y casos de fuerza mayor o fortuito”, expresó.

“Ha pasado que en algún momento algún representante tenga un accidente y en ese momento quisiera votar y no ha podido, pero también tiene que ser debidamente sustentado y acreditado”, agregó.

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Finalmente, Rocha informó que otro acuerdo aprobado es que la primera semana de representación del Congreso bicameral será del 24 al 28 de agosto. “A esa fecha ya debemos tener instalada las comisiones”, sentenció.

Cabe indicar que según adelantó hace más de una semana El Comercio, tres de las comisiones más disputadas son Constitución, Economía y Energía y Minas, que buscaría presidir el bloque de izquierda.

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En esta cámara, la alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras tiene más escaños y, por ende, más votos que Fuerza Popular y Renovación Popular.