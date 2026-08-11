La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del pleno y de las comisiones se realicen de manera presencial. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del pleno y de las comisiones se realicen de manera presencial. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

La diputada Roxana Rocha, vocera de la bancada Renovación Popular, informó que la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del pleno y de las comisiones ordinarias se realicen de manera presencial.

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