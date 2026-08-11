La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió su sesión para definir la distribución de las mesas directivas de las comisiones hasta este miércoles 12 de agosto a las 11:00 a.m.

Así lo informó a Canal N la diputada Roxana Rocha, vocera de la bancada Renovación Popular, quien afirmó que en la sesión de hoy no se debatió el tema y se pospuso a pedido del representante de Ahora Nación.

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“En el caso de las comisiones, su conformación, así como su presidencia, vicepresidencias y secretarías se ha suspendido la Junta de Portavoces hasta el día de mañana a las 11 de la mañana”, expresó.

“No se ha debatido en absoluto, solamente el representante de Ahora Nación ha pedido la suspensión hasta mañana y el presidente lo ha concedido”, agregó.

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Según la diputada, la bancada de Renovación Popular aspira a presidir la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Otro grupo de trabajo que pretende es Defensa Nacional y Orden Interno.

Cabe indicar que según adelantó hace más de una semana El Comercio, tres de las comisiones más disputadas son Constitución, Economía y Energía y Minas, que buscaría presidir el bloque de izquierda.

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En esta cámara, la alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras tiene más escaños y, por ende, más votos que Fuerza Popular y Renovación Popular.

En otro punto, Rocha informó que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados será presidida por el partido Obras, la vicepresidencia recaerá sobre Juntos por el Perú (JP) y la secretaría estará en manos de Ahora Nación.