La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió su sesión hasta este miércoles 12 de agosto. (Foto: GEC)
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió su sesión hasta este miércoles 12 de agosto. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados suspendió su sesión para definir la distribución de las mesas directivas de las comisiones hasta este miércoles 12 de agosto a las 11:00 a.m.

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