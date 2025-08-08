La Junta de Portavoces del Congreso de la República definió las fechas de la semana de representación correspondiente a la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026.

Así lo anunció el primer vicepresidente de ese poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), durante la cita realizada el último jueves 7 de agosto.

Las fechas definidas son:

Agosto: Del lunes 25 al viernes 29.

Setiembre: Del lunes 22 al viernes 26.

Octubre: Del lunes 27 al viernes 31.

Noviembre: Del lunes 10 al viernes 14.

Diciembre: Del lunes 1 al viernes 5.

De esta manera, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso referido a los deberes funcionales de los parlamentarios.

La semana de representación consiste en cinco días laborables continuos al mes durante los cuales el parlamentario se traslada hasta su circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo.

En el caso de los representantes de los Peruanos Residentes en el Extranjero, la jornada será de siete días calendario continuo en su circunscripción.

Durante la semana de representación, los parlamentarios deberán atender denuncias sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades correspondientes y mediar entre los ciudadanos y las instituciones del Poder Ejecutivo. Además, se les exhorta a informar periódicamente sobre sus actividades parlamentarias.

El reglamento del Congreso también señala que esta jornada no está destinada a promover actos que busquen conseguir privilegios para ninguna persona o grupo.