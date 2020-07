La Junta de Portavoces del Congreso 2020-2021 no logró reunirse para definir la fecha del voto de investidura del Gabinete Ministerial presidido por Pedro Cateriano Bellido. Desde algunas bancadas como Acción Popular y Unión por el Perú proponen que se realice después del 28 de julio, tras el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra.

La Junta de Portavoces fue convocada para la 6:00 p.m. del jueves 16, pero los voceros Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) y Francisco Sagasti (Partido Morado, Lima) objetaron debido a que se les notificaba solo con dos horas de anticipación y alegaron tener otros temas agendados.

Ante ello, se reprogramó la cita para este viernes 17, a las 8:30 a.m., pero la convocatoria oficial nunca se realizó debido a que los voceros nuevamente no mostraron predisposición para reunirse. Finalmente, se anunció internamente que dejaban la reunión para el próximo lunes 19.

La mayoría de bancadas aún se mantiene definiendo su postura. Acción Popular, la fuerza mayoritaria en el Parlamento con 25 votos, intentó reunirse virtualmente el jueves a las 9:00 p.m., pero no concretaron la cita por problemas de conexión. Los 11 miembros que lograron conectarse y hablar por un corto espacio de tiempo coincidieron en que la investidura de Cateriano podría verse después del 28 de julio.

“La intención es que sea después del 28, con más tranquilidad. Nosotros tenemos pleno el jueves 23 en Arequipa, estaremos regresando entre el 24 o 25, recién podría ser [la investidura] el 26, no creo que el cuerpo aguante. Como mínimo, dos días antes se debe empezar a preparar todo en el Congreso para el mensaje presidencial del 28, todo lo referido al protocolo y las medidas de seguridad. La prioridad es el mensaje presidencial, la investidura podría ser el 29 0 39, con la tranquilidad debida y en base al mensaje del presidente Vizcarra” , explicó Ricardo Burga (Lima), vocero alterno de la bancada.

Respecto al voto de confianza, Burga dijo que aún no tienen una postura formal, y calificó como un error que el primer ministro Pedro Cateriano no se haya comunicado con ellos para la ronda de diálogo que inicia este sábado 18 con agrupaciones políticas.

“Hasta el momento no tenemos reunión formal. Lamentamos que haya invitado al presidente del partido [Mesías Guevara] y no a la bancada, que somos quienes definimos el voto de confianza”, refirió.

Del resto de bancadas consultadas, Unión por el Perú (13) también considera que el mensaje debería ser después del 28 de julio. “No vemos la urgencia que el tema se vea antes del 28, hay 30 días de plazo según la Constitución, así que se preocupen primero del plan que presentarán. Si el Presidente Vizcarra le dio luz verde, que se ponga a trabajar”, refirió el vocero José Vega (Lima), quien recordó que hay dos mociones de interpelación pendientes de verse en el pleno, contra los ministros María Antonieta Alva (Economía) y Martín Benavides (Educación).

Aron Espinoza (Lima), portavoz alterno de Podemos Perú, también señaló que las votaciones deben resolverse, principalmente la del titular del Minedu.

Según los plazos establecidos en el reglamento, debería ponerse al voto en la sesión plenaria del jueves 23. La moción contra el MEF aún no se da cuenta, pero Espinoza resaltó la importancia sobre que se continúe el trámite debido.

“Estarían yendo contra el reglamento si no se vota la moción [contra el ministro de Educación]. Fuera de eso, por un tema de estabilidad política, creemos que la investidura debe darse antes del 28 de julio. Podría ser el sábado 25 o domingo 26″, indicó el vocero alterno de Podemos.

Luis Valdez (La Libertad), congresista y secretario general de Alianza para el Progreso, dijo que la bancada aún no tomaba una decisión, pero su postura personal era que se vea antes del mensaje presidencia y, al igual que Podemos, consideraron que el 25 o 26 sería una fecha tentativa. Recordó que este Parlamento ya demostró que no tiene problemas en sesionar los domingos.

Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima) también dijo que no tiene problemas en realizar una sesión el sábado o domingo, antes del 28 de julio. La vocera alterna cuestionó que el jueves 23 se realice una sesión desde Arequipa, cuando la Comisión de la Mujer había solicitado un pleno temático para esa misma fecha.

Fuera de ello, Silva Santisteban recordó que en la investidura de Vicente Zeballos, su bancada votó en contra.

Grupos parlamentarios - votación de la investidura de Vicente Zeballos A favor En contra Abstenciones Acción Popular 11 0 3 Alianza para el Progreso 22 0 0 Frepap 15 0 0 Fuerza Popular 0 14 0 Unión por el Perú 0 13 0 Podemos Perú 11 0 0 Somos Perú 11 0 0 Partido Morado 9 0 0 Frente Amplio 0 7 1 No agrupados 1 0 0 Total 89 35 4

En Somos Perú brindaron una conferencia de prensa, planteando cinco ejes prioritarios al Gabinete de Cateriano, que contenían puntos claves en seguridad ciudadana, educación y seguridad alimentaria. “Nosotros coincidimos con el primer ministro que sea antes del 28 de julio, pero estamos haciendo planteamientos sobre los cuales esperamos respuestas”, dijo Rennan Espinoza (Lima), portavoz de la bancada.

Por su parte Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) dijo que a su bancada le resulta indiferente la fecha, y que están esperando las propuestas de Cateriano.

“Me parece bien que empiece diciendo que quiere recomponer las buenas relaciones con el sector empresarial. No se le va a ocurrir aerolíneas de bandera como a Vicente Zeballos. Lo que queremos ver ahora es cuál será la política de gobierno que tendrá. Y mientras no se escuche su propuesta, no le podemos dar luz verde”, alegó en tono irónico.

Desde el Partido Morado, el vocero Francisco Sagasti (Lima) refirió que sería saludable que la incertidumbre se reduzca rápidamente. “Lo que queremos es que sea lo más pronto posible, siempre y cuando coincida con el ritmo de trabajo del Congreso. Si puede ser antes del 28 de julio, sería ideal; pero no se cae el mundo si no pasa”, afirmó.

Este Diario intentó comunicarse con las dos voceras del Frepap, pero ninguna contestó nuestras llamadas ni mensajes.

En la investidura de Vicente Zeballos, las bancadas de Fuerza Popular, UPP y el Frente Amplio votaron en contra, y hasta el momento todo apunta a que esa figura podría repetirse. En el 2015, cuando Cateriano asumió como primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, la entonces bancada fujimorista se abstuvo pese a que su lideresa sostuvo una reunión con el primer ministro.

Para este sábado, Cateriano tiene la agenda programada de reuniones con Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y el Partido Morado. El resto de bancadas refirió que hasta el momento no han recibido invitación alguna.

