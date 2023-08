La legisladora Kira Alcarraz, de Podemos Perú, perdió los papeles cuando recordó que se le cuestiona por haber sido elegida para presidir la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sin contar con título profesional.

“Cuando a mí me preguntan títulos, yo se los voy a decir así, mis asesores me dijeron que no debería dar ni una entrevista, pero yo creo que por la hora estaría un poco de más, pero lo que han hecho título qué mie*** han hecho por el país...no han hecho nada. La que no tiene título, la que les habla, es una de pueblo, es una de un barrio, es de un asentamiento humano”, expresó Alcarraz Agüero ante los periodistas, de acuerdo con un video publicado por el periodista Carlos Villarreal en Twitter.

Además, señaló que trabaja actualmente en 38 proyectos de ley y que ocho son de su autoría.

Alcarraz ingresó al Congreso bajo las filas de Somos Perú, pero luego renunció y se pasó a la bancada de Integridad y Desarrollo. Luego, a fines del 2022, anunció su salida y su pase a Podemos Perú. De acuerdo con el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ella declaró que cursó estudios de la carrera de Administración de Empresas en un instituto de Lima pero no concluyó.

A la bancada de Podemos Perú le corresponde presidir en esta legislatura las comisiones de Ciencia e Inclusión Social.

Desde el martes 15 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias en el Congreso de la República y se elegirán a sus respectivas mesas directivas para el periodo legislativo 2023-2024.