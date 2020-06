La Comisión de Inmunidad Parlamentaria es uno de los grupos claves del Congreso que aún no se instala debido a que las bancadas no terminan de designar a sus representantes. Pese a ello, El Comercio confirmó que el grupo será liderado por el legislador Yván Quispe (Frente Amplio, Puno).

El parlamentario izquierdista refirió que la conformación de la comisión debe ser ratificada en el pleno y, hasta que esto no ocurra, no pueden instalarse. Este procedimiento debió ocurrir en el pleno de la semana pasada, pero no todas las bancadas cumplieron con registrar a sus representantes.

Esta misma situación atraviesa la Comisión de Ética Parlamentaria que preside el congresista César Gonzales (Somos Perú, Ucayali), quien tiene en carpeta cinco denuncias públicas por investigar.

El otro grupo importante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tampoco se instala porque solo han acreditado a 12 de sus 19 miembros. Aunque en este caso, el presidente Luis Roel (Acción Popular, Lima) ya viene revisando los expedientes de denuncias que tiene su grupo.

En el caso de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, Quispe aseguró a este Diario que aún no puede conocer si existen casos pendientes, porque no se ha oficializado su nombramiento como presidente. Esto recién se realizará cuando la comisión se instale y oficialmente sea elegido como titular.

La agenda del pleno, de este jueves 11, incluye la conformación de comisiones. Se espera que para entonces, las bancadas hayan terminado de acreditar a sus representantes, tanto para el grupo de Inmunidad Parlamentaria como para el de Ética.

Incertidumbre

La eliminación de la inmunidad parlamentaria fue una promesa de campaña en varios de los partidos que hoy tienen representación en el Congreso. A la fecha se han presentado 12 proyectos sobre el tema.

Ocho de estas iniciativas proponen eliminar la inmunidad parlamentaria, lo cual implicaría la desactivación de la referida comisión.

Autor Bancada Fecha Ente encargado del levantamiento del fuero Rennan Espinoza Somos Perú 17 de marzo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria María Teresa Céspedes Frepap 18 de marzo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Luis Carlos Simeón Acción Popular 24 de marzo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Omar Chehade Alianza para el Progreso 24 de abril Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria José Luna Podemos 8 de mayo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Leonardo Inga Acción Popular 18 de mayo Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Mónica Saavedra Acción Popular 18 de mayo Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Mirtha Vásquez Frente Amplio 21 de mayo Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Jim Ali Mamani Unión por el Perú 21 de mayo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Luis Roel Acción Popular 22 de mayo Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Orlando Arapa Acción Popular 25 de mayo Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Gino Costa Partido Morado 10 de junio Se elimina la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria

El legislador Yván Quispe refirió que, una vez instalada la comisión, propondrá crear un subgrupo de trabajo donde se realice un estudio técnico sobre estos proyectos y presentar propuestas de regulación.

“Tenemos que participar en el debate sobre la reforma”, afirmó el legislador Quispe.

Otras fuentes del Frente Amplio explicaron que existe incomodidad al interior de la bancada izquierdista pues sienten que les dieron una “comisión hueso” que probablemente desaparezca.

Te puede interesar: