Conforme a los criterios de Saber más

La continuidad de la comisión especial encargada de seleccionar a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) continúa en discusión. El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Luis Roel, informó a El Comercio que la Junta de Portavoces acordó el lunes en sesión virtual que los voceros recojan las posiciones de sus bancadas a fin de que, en una nueva reunión convocada para mañana, se puedan “dar propuestas de soluciones y tomar una decisión”.

Si los voceros llegan a un acuerdo, el tema podría ser incluido en la agenda del pleno del Parlamento que se prevé para el jueves y, en esa instancia, definir el asunto. “Pero depende, nuevamente, del acuerdo de la Junta de Portavoces”, insistió Roel, miembro de la bancada de Acción Popular.

Posturas y motivaciones

Ayer, el Partido Morado (PM), Somos Perú (SP) y Alianza para el Progreso (APP) ratificaron el retiro de sus representantes en el grupo para que sea el Parlamento elegido en el 2021 el que lleve a cabo el proceso.

Cabe recordar que, en noviembre, el Frente Amplio (FA) también se retiró de la comisión. Ese mes, Acción Popular (AP) –que preside el grupo a través del legislador Rolando Ruiz– emitió un comunicado abogando por la paralización del proceso y desactivación de la comisión al no existir “circunstancias óptimas” ni “condiciones que generen una amplitud de consensos”.

Así, de las nueve bancadas participantes, cinco estarían a favor de retirar a sus representantes de la comisión o de desactivarla. Con el primer escenario, ya no existiría quórum.

Este Diario intentó comunicarse con Ruiz para conocer su postura sobre la situación, pero no respondió a nuestras llamadas. Ricardo Burga, vocero alterno de Acción Popular, sostuvo que si bien distintas bancadas pueden retirar a sus representantes, la continuidad de la comisión depende del pleno del Congreso, pues fue ahí donde se creó formalmente. “Si ese tema lo tocan [en el pleno], nosotros vamos a apoyar la desactivación. Pero si no lo tocan, más que eso no podemos hacer”, manifestó.

La semana pasada, Ruiz consideró, en diálogo con este Diario, que el proceso de selección debía continuar. Apuntó que si bien su bancada planteó la desactivación de la comisión, no presentó un pedido oficialmente. Sin embargo, coincidió en que la decisión depende de la Junta de Portavoces y comentó que las nuevas bancadas Descentralización Democrática y Nueva Constitución solicitaron ser incluidas en el grupo.

“Entiendo a Rolando [Ruiz]. Él está siguiendo hasta que le digan que hay una decisión en contrario del propio pleno”, añadió Burga.

Distintas bancadas empezaron a sentar sus posiciones sobre la comisión tras la vacancia de Martín Vizcarra y las protestas por la asunción del congresista acciopopulista Manuel Merino.

APP anunció, el 13 de noviembre, el retiro de su representante Tania Rodas, quien además se desempeñaba como secretaria de la comisión.

Luego siguieron el PM y el FA aduciendo falta de legitimidad del grupo, la ruptura del equilibrio de poderes, “irregularidades” y falta de transparencia a lo largo del concurso público. Ayer, el PM ratificó su postura y reiteró el retiro de su representante, Gino Costa.

Somos Perú oficializó el lunes su salida de la comisión. El vocero Guillermo Aliaga envió un oficio a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. El representante de la bancada era el legislador Jorge Pérez

Somos Perú oficilializa que no participará de la comisión que tiene a cargo elegir a los candidatos para conformar TC. Esta función la deberá realizar el próximo congreso @jorgeperezdr @guilloaliaga @congresoperu pic.twitter.com/MmHwtWs10u — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) December 7, 2020

VIDEO RECOMENDADO

APP esperará fallo del PJ en última instancia para decidir situación de Humberto Acuña