Pasaron 78 días para que la Junta de Portavoces del Congreso recién tomara una decisión respecto a la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria. Pese a ello, dicho grupo aún no se puede instalar e iniciar funciones, debido a que las bancadas no terminan de acreditar a sus miembros. Cinco denuncias públicas esperan ser revisadas por esta comisión.

En la última sesión, durante la madrugada del viernes 5, el pleno del Congreso debía ratificar el acuerdo de la Junta de Portavoces para la conformación de la Comisión de Ética y nombrar a los integrantes del grupo para que estos procedan con la instalación y elección de su presidente.

Sin embargo, el titular del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) notificó que varias bancadas no habían terminado de acreditar a sus representantes, por lo que la ratificación se postergaba una semana más.

“Todavía no tenemos fecha, ayer [viernes] iba a ser aprobado el cuadro de miembros, pero según me informaron los partidos no han designado a sus representantes. Ya será para el próximo pleno”, explicó César Gonzales (Somos Perú, Ucayali), el virtual presidente de la Comisión de Ética.

La Junta de Portavoces, por acuerdo político tomado el pasado lunes 1, determinó que Somos Perú presidiera la Comisión de Ética. Asimismo, se estableció que el grupo estuviera integrado por nueve miembros (uno por bancada). Sin embargo, para que arranquen funciones requieren que sus miembros sean aprobados por el pleno.

Récord en la demora para la instalación

En la sesión plenaria del jueves, se cumplirá 87 días desde que este nuevo Parlamento inició funciones. Incluso, puede llegar a 90 días la espera hasta que la Comisión de Ética logre instalarse oficialmente. Esta demora supera a la del arranque de los dos quinquenios anteriores, como se observa en el siguiente anterior.

Periodo Tiempo de demora, desde instalación del Congreso hasta la instalación de la Comisión de Ética 2011 76 días 2016 43 días 2020 84 días (contabilizados hasta hoy, 8 de junio; la comisión aún no se instala)

Si bien en el 2011 los días se acercan a la demora actual, se debe recordar que dicho periodo sancionó a un congresista en el pleno sin esperar a la instalación de la Comisión de Ética. Se suspendió a la legisladora fujimorista Martha Chávez (Lima) por intentar interrumpir en la sesión solemne de 28 de julio, durante el mensaje presidencial.

El actual periodo 2020-2021 no ha tomado ninguna acción frente a los cinco casos mediáticos de congresistas envueltos en posibles faltas éticas.

Casos a la espera

Suman siete los congresistas envueltos en casos pasibles de investigación. Entre ellos está incluido el presidente del Congreso, Manuel Merino (Tumbes, Lima), para quien dos bancadas han pedido una indagación por los contratos de sus familiares en anteriores periodos legislativos.

Casos denunciados Congresistas involucrados Fecha del acto denunciado Uso de vuelo humanitario Rubén Pantoja (UPP, Cusco), Juan De Dios Huamán (Frepap, Cusco), Matilde Fernández (Somos Perú, Cusco) 23 de marzo Violación de reglas de cuarentena Hipólito Chaiña (UPP, Arequipa) 24 de marzo Atención de negocio particular Norma Alencastre (Somos Perú, Áncash) 27 de abril Violación de reglas de cuarentena Marco Verde (Alianza para el Progreso, Pasco) 24 de mayo Contrato de familiares con el Estado Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) 31 de mayo

Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio están a favor de que la Comisión de Ética Parlamentaria inicie, ni bien se instale, una investigación preliminar al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), luego de que se haya revelado que sus familiares contrataron con el sector público.

El primer caso cuestionado fue el de los legisladores que utilizaron un vuelo humanitario para regresar a su región. Desde que sucedió ese hecho, han pasado 77 días. El mismo presidente Merino prometió que los congresistas serían denunciados ante Ética, pero hasta la fecha no existe ninguna denuncia al respecto.

El virtual presidente de la Comisión de Ética, César Gonzales Tuanama, al ser consultado por este Diario sobre los casos que tendrán prioridad, se limitó a decir que los casos mediáticos “serán prioridad y todos tendrán un trato igualitario”.

El legislador de Somos Perú tendrá una prueba de fuego dado a que sus colegas de bancadas, Matilde Fernández (Cusco) y Norma Alencastre (Áncash), están involucradas en denuncias públicas.

Hace unas semanas, el portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, consideró que la Comisión de Ética debe abrir, una vez que se instale, investigación “de oficio” a la congresista Norma Alencastre, integrante de su bancada que fue grabada atendiendo, en dos oportunidades, una de sus nueve farmacias en Áncash durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

La comisión, una vez instalada, deberá definir cómo procederá con las denuncias públicas. El reglamento estipula que el grupo puede iniciar una indagación por una denuncia presentada (ya sea de un ciudadano o de un congresista) o de oficio. En el periodo disuelto 2016-2018, existió toda una polémica, debido a que Fuerza Popular, entonces al mando de la comisión, se resistía a abrir indagaciones de oficio.

De otro lado, el legislador Alberto de Belaunde (Partido Morado, Lima) ha insistido con su proyecto de ley -presentado en el periodo disuelto que también integró- para que la Comisión de Ética sea integrada por personas externos. Aunque dicha iniciativa parece no tener prioridad ni consenso en el actual periodo.

