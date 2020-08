El pleno del Congreso se reúne este lunes en busca de consenso respecto a la habilitación del retiro de fondos de la ONP, un tema que lleva entrampado desde el viernes último. Existen dos fórmulas económicas puestas sobre la mesa pero con similar cantidad de votos y sin lograr la mayoría necesaria, con lo que la balanza se inclinará con la decisión que adopten las bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que, durante el fin de semana, aún no fijaban una postura al respecto.

La larga jornada de este lunes arranca a las 8 de la mañana con una reunión presencial de Junta de Portavoces, donde se espera un consenso previo de la fórmula que se elevará al pleno para un debate más amplio, y la respectiva votación. Pero no se espera que se tome una decisión rápida, pues la instancia de los voceros se reunió el sábado -de manera virtual- y el entrampamiento de las propuestas continuó tras una debate de más de dos horas.

Grupo Parlamentario Propuesta 1: Habilitar el retiro de 2 remuneraciones mínimas vitales (S/ 1.860) Propuesta 2: Habilitar el retiro de 1 Unidad Impositiva Tributaria (S/ 4.300) Por definir Acción Popular 23 0 0 Alianza para el Progreo 0 0 22 Frepap 0 15 0 Fuerza Popular 0 0 14 Unión por el Perú 0 13 0 Podemos Perú 0 11 0 Somos Perú 11 0 0 Partido Morado 9 0 0 Frente Amplio 0 0 8 Proyección de votos 43 39 44

El entrampamiento se debe, en mayor medida, a que los presidentes de las comisiones de Economía (Acción Popular), Defensa del Consumidor (Podemos Perú), Presupuesto (Alianza para el Progreso) y Trabajo (Frepap) no lograron consensuar una fórmula única. El viernes último, los equipos técnicos presentaron un texto, pero la falta de argumentación generó que este sea desechado por las bancadas.

Ante ello, el grupo de Economía, encabezado por el legislador Anthony Novoa (Acción Popular, La Libertad) presentó un nueva fórmula donde plantea el retiro de las dos remuneraciones mínimas vitales para los afiliados al sistema privado de pensiones.

Sin embargo, en la reunión de portavoces del pasado viernes, Novoa no logró convencer más allá del Partido Morado y Somos Perú. Según fuentes presentes en dicha reunión, el portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus (Lima), reclamó que los presidentes de las comisiones no hayan podido sustentar la parte económica de lo que se pretende aprobar. El titular de la Comisión de Economía solo explicó la fórmula, pero no pudo detallar de dónde saldría el dinero.

En Acción Popular existe desazón por la labor desarrollada por su colega Anthony Novoa al frente de la mencionada comisión. “Entre bromas, los voceros de la bancada le han dicho a Novoa que su técnico economista -en la comisión que preside- haga buenos dictámenes en lugar de ponerse a hacer memes” , sostuvo una fuente del grupo parlamentario.

La otra fórmula ha sido presentada desde Podemos, y el autor es José Luna (Lima), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien ha logrado el respaldo de Unión por el Perú y Frepap.

Fuentes consultadas indicaron que en este bloque confían en que parte de APP y FP puedan sumarse a su postura. Según el vocero alterno, Aron Espinoza (Lima), Alianza para el Progreso estuvo a punto de firmar su fórmula, pero declinó a último momento.

Las proyecciones de Podemos es que el resto de grupos ceda por presión. No en vano habilitaron el ingreso de su colega Cecilia García (Lima) a las últimas reuniones de los portavoces. Dicha legisladora no ha tenido problemas en increpar, grabar y hasta derramar lágrimas frente al presidente del Congreso, Manuel Merino, reclamando porque se ponga al debate el tema de la ONP de una vez por todas.

La mayoría de portavoces han optado por ignorar las malas maneras de Cecilia García, pero esto representa un elemento clave en el terreno de negociación de Podemos. Algo que se vio desde el pasado 28 de julio, cuando la congresista sacó un cartel de “ONP Dignidad” durante el mensaje del presidente Martín Vizcarra en el pleno.

Cecilia García, de la bancada Podemos Perú, presentó un cartel con la frase "ONP Dignidad" durante el mensaje presidencial de 28 de julio.

“Los portavoces de Podemos se han multiplicado cada vez más, hay como cinco en cada reunión. Cecilia García hizo un escándalo, y el Frepap colaboró porque están a favor de que se entregue 1 UIT” , refirió una de las fuentes consultadas, que estuvo presente en las sesiones.

Desde el Partido Morado, se planteó volver a sostener una reunión con el Poder Ejecutivo para lograr una fórmula de consenso, pero esto fue rechazado por la mayoría.

La vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban (Lima), indicó que la propuesta del Ejecutivo para liberar S/ 1.300 mil millones solo representaría un bono de entre S/200 y S/300 dado el universo de afiliados a la ONP. Según refirió ante los portavoces, dicho monto no alcanza para comprar ivermectina más azitromicina, medicamentos para combatir el COVID-19.

En esa línea, Silva Santisteban insistió en no plantear un “falso dilema” entre las dos propuestas planteadas, debido a que el tema era más complicado. De hecho, la situación es tan compleja que existen posturas divididas en su bancada, así como en Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

APP podría inclinar la balanza, pero quieren asegurar su voto en bloque y para eso necesitar encontrar uniformidad en su postura. Fuentes de la bancada indicaron que, mientras el vocero Fernando Meléndez (Loreto) se inclina por 1 UIT, el secretario general Luis Valdez (La Libertad) considera que lo adecuado sería la fórmula de las 2 RMV. Pese a ello, APP espera llegar con un voto en bloque para la sesión plenaria del lunes.

Cifras del Ejecutivo

El último viernes, el primer ministro Walter Martos asistió al Congreso para reunirse con el presidente del Congreso, Manuel Merino, con el fin de advertir los riesgos de aprobar la insistencia de la ley de ascensos automáticos en Essalud, y la fórmula del retiro de fondos del sistema nacional de pensiones.

A lo largo del fin de semana, otros ministros reforzaron el mensaje sobre los riesgos de aprobar lo de la ONP. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, dijo que -de aprobarse en el Congreso el retiro del 100% de aportes al Sistema Nacional de Pensiones- se atentaría contra el derecho constitucional a recibir una pensión. En entrevista con RPP Noticias, detalló que la iniciativa del Parlamento “excede la capacidad de gasto” y la ONP no funciona como las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), donde se manejan cuentas individuales.

Fuentes del Ministerio del Economía explicaron a este Diario que el sistema privado de pensiones cuenta con 4 millones 715 mil 593 afiliados, que, en su gran mayoría, son relativamente jóvenes, con un promedio de edad de 41 años. Mientras que suman más de 2 millones de afiliados los que han realizado menos de un año de aportes a la ONP.

Los cálculos del MEF arrojan que más de 1 millón 600 mil afiliados acumulan hasta S/750 de aportes al sistema privado de pensiones, según se puede apreciar al detalle en el siguiente cuadro.

Número de afiliados al sistema privado de pensiones Montos acumulados en aportes 950 mil Menos de S/250 440 mil Entre S/250 y S/500 278 mil Entre S/500 y S/750

A esto se suma que, en el marco de la emergencia por el COVID-19, un total de 1 millón 300 mil personas afiliadas al sistema nacional de pensiones ha recibido alguno de los bonos entregados por el gobierno, como subsidio de hogares y personas. Esto, según el MEF, representa aproximadamente S/988 millones.

Estas cifras han sido alcanzadas al Congreso, pero poco o nada han sido tomadas en cuenta para el análisis de sus propias fórmulas económicas. Existe de por medio mucha turbulencia política en la sede parlamentaria, tanto así que Manuel Merino adelantó para este lunes la sesión que había programado para el martes 25. Esto debido a que varios parlamentarios reclamaron por la suspensión de la semanas representación, alegando que ya habían programado citas en sus regiones y habían gastado su bono de apoyo logístico.

En paralelo, el legislador Jim Ali Mamani (Unión por el Perú, Ayacucho) elaboró una moción de censura contra Merino por no poner al debate el tema de la ONP en la sesión plenaria del pasado viernes. Aunque en la Junta de Portavoces del sábado se coincidió en relevar de responsabilidad a Merino. Ese viernes, Merino suspendió la sesión a las 11 de la noche debido a la falta de consenso de las bancadas respecto a una fórmula única sobre el tema de la ONP. Haber puesto las dos fórmulas al debate en el pleno solo hubiera conseguido una extensa sesión madrugadora.

La última vez que se intentó censurar a un presidente del Congreso fue en el 2018 con Luis Galarreta (Fuerza Popular). El pleno rechazó admitir a debate la moción presentada por cuatro bancadas que criticaban la contratación de personal vinculado a Fuerza Popular en cargos para los que no habrían cumplido el tiempo requerido; la compra de televisores y frigobares; así como el presupuesto destinado a la compra de flores. La votación quedó así: 61 en contra, 38 a favor y 8 en abstención.

Tampoco se puede descartar del escenario político el hecho de que la sesión plenaria de este lunes coincide con la convocatoria de la primera reunión del denominado Pacto Perú, un espacio convocado por el gobierno y donde el Presidente Martín Vizcarra habían planteado tocar el debate sobre la ONP. Queda por ver si los partidos políticos representados en el Congreso enviarán representantes a dicha reunión, pues está asegurado que ninguno de los 130 legisladores querrá perderse el debate de la ONP en el pleno.

Medidas económicas aprobadas por el Congreso y criticadas por el Ejecutivo ¿Ley observada por el Poder Ejecutivo? Aprobada por insistencia Demanda de inconstitucionalidad Retiro del 25% de los fondos de las AFP No No No Suspensión del cobro de peajes administrados por concesionarios privados Sí Sí Sí Sanciones para el acaparamiento y especulación de precios Sí Sí Por definir Ascenso automático en Essalud Sí Agendada en el pleno Por definir





VIDEO RECOMENDADO

Manuel Merino dijo que Acción Popular busca eliminar el voto de investidura. (Canal del Congreso)