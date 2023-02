Según explicó el parlamentario Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de dicha comisión, con esta reconsideración su grupo de trabajo no podrá sesionar sobre la fecha del adelanto de elecciones.

“Al haber una reconsideración, el pleno no remite el proyecto a la Comisión de Constitución; esto nos impide sesionar. La Comisión de Constitución está en sesión permanente y queríamos convocar mañana para ver este tema (adelanto de elecciones), pero no se podrá”, dijo Guerra García en declaraciones a la prensa.

Boluarte exhorta al Congreso La presidenta de la República, Dina Boluarte, lamentó que el pleno del Congreso no haya aprobado el adelanto de elecciones en la legislatura que terminó el 17 de febrero, y exhortó a que puedan debatir este tema el primer día de la próxima legislatura. “Lamento mucho que el Congreso ayer, en su último día de legislatura, no haya tomado en cuenta el tema de adelanto de elecciones. Esperamos que en la próxima legislatura puedan poner en primer día de agenda y podamos seguir discutiendo sobre este tema”, manifestó este sábado.



¿Cuáles son los escenarios en el Congreso tras el pedido de reconsideración?

En diálogo con El Comercio, los especialistas en temas parlamentarios Martín Cabrera y Alejandro Rospigliosi le dieron la razón al legislador Guerra García y advirtieron que sería imposible adelantar los comicios al 2023. Sin embargo, el exoficial mayor del Congreso César Delgado Güembes discrepó.

Rospigliosi remarcó que “cuando el pleno rechaza un dictamen sobre una materia, durante un año no puede abordarse esa materia y este año vence en julio de 2023, salvo que con 66 votos se levante esa valla”.

"Todo queda paralizado hasta que se resuelva la reconsideración presentada por Montoya"

“El pleno levantó esa valla el viernes, pero Montoya ha presentado la reconsideración. Entonces, todo queda paralizado hasta que se resuelva la reconsideración presentada por Montoya”, afirmó.

Asimismo, Rospigliosi descartó que el presidente del Congreso, José Williams, pueda ampliar la legislatura que culminó el 17 de febrero. “Se puede ampliar lo que no ha terminado, pero cuando concluyó ya no se puede”, acotó.

La reconsideración presentada por Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, impide que el tema sea visto por la Comisión de Constitución. Foto: Congreso

Para el especialista será imposible que las elecciones se puedan celebrar este año, debido a este pedido de reconsideración, la incertidumbre en las votaciones y los plazos. “Si [prospera el tema] se aprueba en el pleno con 66 votos y se va a referéndum, para poder realizarlo se requieren, por lo menos, cinco meses”, subrayó.

“Yo creo que lo más viable es que las elecciones sean en 2024 y para ello la reforma constitucional tiene que estar aprobada con 66 votos y referéndum este año [2023]”, agregó. Rospigliosi estimó que en el pleno no se alcanzarían 87 votos en dos legislaturas sucesivas para que esta reforma constitucional pueda realizarse sin la necesidad de un referéndum.

Para Martín Cabrera, esta situación es “sui generis”. “Hay que tomar en cuenta si se cerró el acta porque las reconsideraciones no proceden si el acta está cerrada. Tal como están las cosas esto terminará siendo un formalismo menor […] Elecciones en el 2023 será materialmente imposible partiendo de la agenda que nos está poniendo el Congreso”, indicó.

"Me deja sorprendido que los líderes se expresen a favor del adelanto para el 2023, pero en la práctica no se ha podido"

Cabrera añadió que considera “difícil” que esta legislatura pueda ampliarse, debido a que ya concluyó. “En lo personal, me deja sorprendido que los líderes se expresen a favor del adelanto para el 2023, pero en la práctica no se ha podido y los voceros y grupos parlamentarios no han hecho nada después. Percibo que el escenario se torna complicado”, dijo también.

Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, está a favor del adelanto de elecciones (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

A su turno, Delgado Güembes consideró “inútil” que el pleno aprobara el reinicio del debate para abordar el tema porque esto “ya no tiene efecto” al haber terminado la legislatura. “De todas maneras este proyecto no iba a poder verse hasta el 1 de marzo”, aseveró.

Por lo tanto, según el especialista, pese al pedido de reconsideración del vocero de Renovación Popular, el tema sí podría abordarse en la Comisión de Constitución.

Como se recuerda, según el artículo 78 del Reglamento del Congreso, señala que si una iniciativa legislativa es desestimada, el tema que es materia de ella no puede volver a ser planteado hasta el siguiente periodo de sesiones del Poder Legislativo. También dice que se exceptuará de dicho requisito si hay un pedido al respecto, aprobado por la mitad más uno del número legal de parlamentarios.

“Se pedía que se levante el impedimento para que, hasta el 17 de febrero, se pudiera tomar en consideración el proyecto del Poder Ejecutivo, que es cuando vencía la prórroga de la legislatura. Entonces, si la legislatura ya venció, el acuerdo del pleno ha sido totalmente inútil porque ya venció el plazo en el cual el proyecto no se podía debatir. La aprobación del levantamiento del Congreso ya no tiene efecto”, dijo.

El Congreso aprobó el último viernes con 69 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones reiniciar el debate sobre el adelanto de elecciones. El rechazo vino por parte de congresistas de Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular, entre otros.

En consecuencia, las iniciativas de reforma constitucional relacionadas al adelanto de elecciones serán objeto de estudio y dictamen en la Comisión de Constitución y Reglamento, para luego ser publicadas durante 7 días.

Previamente, la Junta de Portavoces, con las firmas de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Democrático, Cambio Democrático y Alianza para el Progreso, había acordado la ampliación de agenda para discutir el tema.

Más datos El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar al cargo si es que no es capaz de controlar las protestas violentas que se han registrado en todo el país desde diciembre del 2022. En diálogo con RPP, señaló que, a su juicio, la única manera de tener un adelanto de elecciones es a través de la renuncia de Boluarte.