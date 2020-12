“El empleador tiene la obligación de implementar o habilitar:

a) Un servicio de transporte seguro para sus trabajadores de ida y vuelta, que haga posible llegar a sus centros de trabajo y regresar a sus hogares.

b) Comedores para el uso de sus trabajadores, donde proveerá la alimentación correspondiente, según el turno que le toque. El refrigerio es de una hora diaria.

c) Una posta médica con un médico o una enfermera (o), con todo el equipamiento y los medicamentos necesarios, para otorgar a los trabajadores atención primaria de salud, durante la jornada diaria, en caso sea necesario.

d) Servicios higiénicos limpios y operativos, diferenciados para hombres y mujeres, para el uso de los trabajadores, los que se encuentran cerca al lugar de prestación efectiva de sus servicios. El reglamento determina la distancia mínima que debe existir entre el lugar de prestación del servicio efectivo y los servicios higiénicos.

e) Surtidores de agua potable para consumo humano de sus trabajadores, durante la jornada laboral.

f) Proveer a cada uno de los trabajadores de las herramientas individuales, uniformes, equipamiento de protección y seguridad personal, y de bioseguridad, que necesiten para realizar su trabajo, los que no forman parte de sus remuneraciones y no pueden ser descontados de aquellas.

Se eliminaban los literales y se disponía:

“El empleador implementa y habilita la infraestructura y personal para dar las facilidades y comodidades para trabajar de forma cómoda y la atención adecuada de eventuales emergencias de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento:

El reglamento de la ley fija un cronograma de incorporación de todas las condiciones de trabajo en función a las ventas brutas anuales de los empleadores, el número de sus trabajadores o las hectáreas en producción, entre otros criterios objetivos propios del sector, el que no debe exceder de tres meses a partir de la vigencia de la ley”

Vuelve a la redacción original del PL 6826.

Art. 5