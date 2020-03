María Teresa Céspedes (Lima) es la vocera de la bancada del Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) y es la única mujer en la Junta de Portavoces. Por primera vez brinda una entrevista -telefónica, debido al aislamiento por el COVID-19 (coronavirus)- donde habla sobre la agenda legislativa, el primer acercamiento de su bancada con el Poder Ejecutivo, y el escenario electoral que se viene una vez acabe el Estado de Emergencia.

[Esta entrevista se realizó antes de que la congresista Luz Carguaray del Frepap presente un proyecto de ley que plantea aplicar un impuesto directo “solidario” a las personas con ingresos o inmuebles mayores al millón de soles]

— ¿Cuál es su balance del accionar del Congreso en estas dos primeras semanas?

Sabemos bien la crisis actual que estamos viviendo y frente a esto, la primera semana ha estado dedicada a hacer frente al coronavirus. Por lo cual se ha procurado acelerar algunos trámites como la votación de la Mesa Directiva en el mismo día de la instalación. Así como el debate de dos iniciativas legislativas importantes hasta la madrugada, más allá de las discrepancias de fondo. Estamos empezando y en la peor etapa porque estamos en un Estado de Emergencia.

— ¿Es necesario que el Congreso vuelva a sesionar presencialmente? ¿Por qué no se ha podido encontrar mecanismo para una coordinación virtual?

El presidente del Poder Legislativo está haciendo las coordinaciones, pero el congreso en sí no cuenta con los elementos necesarios. Se están tomando las medidas de precaución necesarias, ir con mascarillas y ubicarse con metro y medio de distancia.

— ¿Por qué Frepap esperó tanto para tener su primera reunión con el Poder Ejecutivo?

Nosotros somos ordenados, respetuosos. No podíamos reunirnos con el primer ministro debido a que éramos virtuales y aún no éramos reconocidos oficialmente. Se ha dado ahora, ya juramentados e instalados, porque era necesario conversar sobre el tema de las regiones. El Frepap tiene congresistas de costa, sierra y selva, de todas las zonas, y era urgente que los de provincia puedan exponer las problemáticas de sus regiones.

— En su reunión con el Ejecutivo anunciaron un proyecto que plantea beneficios para el personal médico que viene atendiendo casos del coronavirus en Estado de Emergencia. El resto de bancadas ha puesto sumo interés en regulaciones de corte económico. ¿El Frepap también se subirá a esa corriente o qué otras medidas presentará?

Nosotros no solo hemos planteado propuestas en temas de salud, sino también sobre servicios básicos de agua, luz, gas. El premier nos ha dicho que este mes habrá un trato especial con el tema del agua. Planteamos el problema de los pequeños y medianos empresarios que tienen préstamos, pero el premier nos ha manifestado que no se puede dar una medida de manera general porque los empleados públicos sí van a recibir sus sueldos. Ellos sí pueden cumplir si tienen una deuda pendiente con un banco. Van a buscar un trato más humano con los que trabajan de manera más independiente.

— ¿Eso implica que apoyarán las iniciativas que plantean condonar deudas o el retiro libre sobre el fondo de pensiones?

Sí, el Frepap siempre va a hacer lo que es justo. Mucha de nuestra población está paralizada. Sí vamos a apoyar esos temas de adelanto de CTS, retiro de AFPs, condonación de deudas. El primer ministro nos adelantó que Sunat va a prorrogar [las declaraciones de impuestos] hasta junio o julio. Incluso se habló de que Qaliwarma tiene alimentos en sus almacenes y hemos planteado al primer ministro que se reparta antes de su fecha de caducidad. Él ha tomado conocimiento y prometió tomar las medidas necesarias para que esos productos lleguen a las personas de bajos recursos.

— ¿Votarán a favor de la delegación de facultades?

Todo lo que se dé a beneficio de la población, estamos llanos a delegar las facultades. Eso no quiere decir que sea carta blanca, tenemos que estar vigilantes. Queremos que la población más vulnerable sea la que tenga más apoyo. Ojalá Dios permita que el Congreso, virtualmente, pueda seguir en funciones y trabajando y siempre fiscalizando. Porque usted sabe que hay un dicho: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

— ¿Cómo cambia la agenda legislativa con esta crisis del coronavirus?

Nosotros ya estamos terminando el mes de marzo y había temas que teníamos que revisar. Se va a tener que atrasar los proyectos que hemos presentado. Estamos tratando en lo posible de ponernos al día. Estamos tratando de avanzar lo más que se puede, porque tampoco podemos poner en riesgo la salud.

— Antes del brote del virus se decía que la prioridad era la reforma política, y los tres primeros proyectos del Frepap son en esa materia. ¿Insistirán en que la reforma política se mantenga como prioridad?

Todo tiene que ir en paralelo. Tenemos en manos varios proyectos que prometimos en campaña. Dios permita que todo avance. El Frepap siempre está en función de cumplir con lo que ha ofrecido. Por eso nuestro slogan dice “El Frepap sí cumple”.

— Otro aspecto que puede verse afectado por la coyuntura del coronavirus es el cronograma electoral con miras al 2021. Ustedes votaron en contra de otorgar un plazo de seis meses al Congreso para introducir cambios en el sistema electoral. ¿Por qué el interés del resto de partido para cambiar las reglas electorales aún después de la convocatoria de elecciones en julio?

No hablaría por ellos. Nosotros sabemos bien que la realización de las elecciones primarias y la realización de las elecciones generales del 2021 requiere de un espacio de tiempo suficiente. El plazo que ellos están planteando no iba a dar, y el plazo máximo que estaba planteando el Jurado Nacional de Elecciones es de nueve meses. Nosotros hemos sido conscientes y siempre lo vamos a ser. No vamos a priorizar un manejo político sino un manejo más técnico. Los involucrados, los organismos electorales, conocen el tema más de cerca, por eso nosotros creíamos que el plazo adecuado eran los nueves meses del Jurado.

— ¿Frepap cree que se debe llevar a cabo las elecciones primarias?

En esa parte somos un partido organizado, ordenado y disciplinado. Nos sometemos a lo que han dispuesto. Con nosotros no hay ningún inconveniente.

— ¿Pero cree que con los plazos actuales y por la coyuntura se pueda llegar a realizar las primarias?

Bien difícil. Lo veo bien difícil porque van a tener que estar modificando (los plazos) porque el tiempo no va a alcanzar. Van a tener que dejar sin efecto las primarias, y ese era el riesgo de aprobar un plazo de seis meses y no nueve, como pedía el Jurado Nacional de Elecciones.

— ¿Ya tienen candidato presidencial para el 2021?

Por supuesto, el señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Él es el abogado de profesión, es el presidente del partido, el misionero general de la institución y por lo tanto va a ser el candidato del Frepap.

— En su primer discurso, el presidente del Congreso Manuel Merino ha sido que la elección de magistrados del TC será por invitación. ¿Esto lo ha consensuado con las bancadas?

Probablemente sea una propuesta de su bancada. No se ha conversado en portavoces. Dentro de nuestro proyecto presentado está como queremos que se dé la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, con reglas de meritocracia y transparencia.

— ¿Y se ha contemplado la opción de restaurar la reelección parlamentaria?

No queremos la reelección. Ya está dado, es suficiente un periodo y vamos a respetar eso.

— Uno de sus congresistas viajó en un vuelo humanitario al Cusco. Ustedes anunciaron un proceso disciplinario interno. ¿En cuánto se conocerá el resultado de este proceso y qué tipo de sanciones contempla su estatuto interno?

Para nosotros ha sido triste volver a comprobar que algunos aún no entienden qué es una ayuda humanitaria. Desde el Frepap vamos a ser firmes ante cualquier acto de indisciplina, si merece ser sancionado, no nos va a temblar la mano.

— ¿El congresista Juan de Dios Huamán puede llegar a ser separado de la bancada?

Separado no, pero tal vez se le quite la afiliación partidaria. Él va a ir a la Comisión de Ética y se le dará una sanción. No moveremos un dedo, él deberá asumir la responsabilidad. Nuestra lucha contra la corrupción es clara y debemos dar el ejemplo porque venimos de otros periodos donde se decía que ‘otorongo no come otorongo’.

— ¿Qué implica para un congresista del Frepap perder la afiliación partidaria?

No más participación política.

— ¿Cómo se define ideológicamente la bancada del Frepap?

Nuestra parte ideológica está dentro de la concepción basada en el decálogo universal de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ese es nuestro pilar fundamental, nuestro norte. Ahí nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. En función a eso siempre va a girar nuestra ideología, de no fallar al pueblo, porque buscamos lo que es justo.

— ¿Apoyarán proyectos como el presentado por Podemos para crear el día nacional de la oración? ¿Presentarán proyectos de ese corte declarativo?

Puede ser, porque estamos ante esta crisis. Nosotros internamente hicimos un ayuno general para pedir en favor de Dios, para que calme esta crisis que estamos viviendo. Nosotros apoyaremos ese pedido del colega.

— ¿Frepap está a favor o en contra de la despenalización del aborto en casos de violación?

Frepap siempre va a estar a favor de la vida, pero también vamos a respetar la Constitución. La Constitución ya tiene algunos artículos referidos al tema.

— ¿Y apoyarían una iniciativa de ley a favor del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿O la unión civil?

Sabemos bien que nunca vamos a apoyar la ideología de género, la unión civil. Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer. La Constitución dice que el matrimonio está dado entre un hombre y una mujer, nosotros nunca apoyaríamos ese tema.