Martin Hidalgo Bustamante

Congreso: Más de la mitad de los presidentes de comisiones arrastran denuncias
El cuadro de comisiones ordinarias del Congreso cierra el último año de la era unicameral con un panorama cuestionable: 14 de los 24 presidentes arrastran denuncias de casos registrados durante el ejercicio de sus funciones, que implican hechos graves como las denuncias por recortes de sueldo a sus trabajadores, o por su vinculación como parte de la red legislativa del expresidente Pedro Castillo.

