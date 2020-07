La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá esta tarde para definir la agenda del pleno que se realizará el próximo lunes. Dicha sesión se realizaría desde Trujillo, según confirmaron a El Comercio dos miembros de la Mesa Directiva. En la agenda se incluyen proyectos de ley sobre la región y la segunda votación de la reforma sobre impedimentos para que no postulen sentenciados en primera instancia.

El segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima) indicó que solo falta definir el lugar exacto y que esperan recibir los comentarios de los portavoces en la reunión que tendrán este viernes a las 3:00 p.m.

“La Mesa Directiva estaría viajando para allá con un mínimo de personal de la Oficialía Mayor. No irrogaría mucho gasto, porque parte de los costos lo cubrimos nosotros mismos. Cada uno paga su hotel”, refirió a este Diario tras aclarar que el resto de parlamentarios sesionarían virtualmente como viene sucediendo hasta la fecha.

Aliaga sostuvo que, desde el inicio de este nuevo periodo, se planteó la posibilidad de realizar plenos descentralizados, pero esto se suspendió debido a las medidas restrictivas dadas en el marco de la emergencia nacional a raíz del COVID-19.

No es casualidad entonces que cuatro de los proyectos de ley que se buscan incluir en la agenda del pleno están relacionados a La Libertad. Dicha región tiene representantes en seis de las nueve bancadas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Somos Perú y el Frente Amplio.

Junta de Portavoces agenda proyectos referidos a la región La Libertad.

Consultado al respecto, el primer vicepresidente Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) confirmó que venía coordinando el local donde se instalaría la Mesa Directiva. Una opción era la Casa de la Identidad del Gobierno Regional de La Libertad, y la otra, un reconocido hotel de la zona. Aunque, según adelantó, existían mayores probabilidades de que la sesión se realice en el último espacio, el cual cuenta con un auditorio grande.

“Solo estaría la Mesa Directiva y los voceros que puedan ir. Hasta ahora es un hecho, casi todas las bancadas tienen representación en La Libertad, y conversé con las que no tienen y me dijeron que no tenían inconvenientes”, refirió Valdez a este Diario.

De otro lado, la Junta de Portavoces definirá si incluye en la agenda del pleno la segunda votación del proyecto de reforma constitucional de impedimentos para la postulación a cargos públicos de sentenciados en primera instancia. Esta norma fue aprobada, en primera votación, en la polémica sesión del domingo 5 de julio.

