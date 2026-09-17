El ministro del Interior, César Astudillo, fue interpelado por la Cámara de Diputados por las cifras de inseguridad ciudadana. (Foto: Congreso)
El ministro del Interior, César Astudillo, fue interpelado por la Cámara de Diputados por las cifras de inseguridad ciudadana. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, y el diputado Jesús Pérez (Juntos por el Perú) protagonizaron un incidente por las cifras de criminalidad, durante la interpelación al titular del sector en el pleno de este jueves 17 de setiembre.

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