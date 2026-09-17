El ministro del Interior, César Astudillo, y el diputado Jesús Pérez (Juntos por el Perú) protagonizaron un incidente por las cifras de criminalidad, durante la interpelación al titular del sector en el pleno de este jueves 17 de setiembre.

Durante su intervención, Pérez Alccahuamán cuestionó al titular del Interior por el incremento de la inseguridad ciudadana y los homicidios causados por proyectil de arma de fuego en Piura, Ica, La Libertad, Callao y Lima Metropolitana.

“El ministro es incapaz de sostener las olas de sicariato, extorsión y crimen organizado. Señor ministro, ¿cómo puede usted explicar al país sobre el incremento de más de 77.5% de homicidios causados por proyectil de arma de fuego? Siendo esta la cifra más alta en las últimas 9 gestiones presidenciales”, expresó.

“Es alarmante el incremento de homicidios entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre. Es más de 250 homicidios. Esta cifra aumenta en regiones como Piura (90.5 %), Ica (90 %), La Libertad (89.3 %), Callao (85.7 %) y Lima (78.7 %). Señor ministro, estas cifras no son huevadas”, agregó.

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Esta última afirmación generó la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Buen Gobierno), quien le pidió a Jesús Pérez retirar dicha palabra por no ser “adecuada”.

“¿Cómo dijo? Le pido que se retire la palabra. No es una palabra adecuada para este recinto ni para los 30 millones de peruanos que nos están viendo. Por favor señor diputado, retire la palabra”, señaló Reto Otero.

Tras retirar lo que dijo, el presidente de la Cámara de Diputados dio por superado el incidente. Pérez Alccahuamán continuó con su intervención en quechua. Astudillo se retiró del hemiciclo en medio del debate.

No obstante, cuando intervino para responder las interrogantes de los diputados, el ministro del Interior criticó al diputado de Juntos por el Perú por insultar y remarcó que no iba a responder “bajezas”.

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“En primer lugar, por más que me envían notas y me dicen: ‘no respondas eso’, quiero dejar algo bien claro: no se puede permitir que un señor presidente insulte de esa manera y me venga todavía a hablar en quechua -en el idioma que mi madre me ha enseñado- e insultar de esa manera”, subrayó.

“Eso no es posible. Realmente indigna y yo le puedo responder en este momento, pero no voy a llegar a esa bajeza, por supuesto que no lo voy a hacer”, sentenció.