El pleno del Congreso no aprobó el informe final que planteaba procesar penalmente al exministro del gobierno de Pedro Castillo Jorge Prado Palomino, denunciado por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena por irregularidades durante su gestión.

En total se registraron 31 votos a favor cuando se necesitaban al menos 51 para aprobar el informe que previamente había recibido respaldo mayoritario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente.

Votaron en contra 7 congresistas, y 23 se abstuvieron. El segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien en ese momento encabezaba el debate, anunció que la causa pasaba al archivo.

Sin embargo, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) presentó pedido de reconsideración, por el que el caso podría volver a ser evaluado en el pleno si es que obtiene votos suficientes que respalden una nueva votación.

En enero del 2024, el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena presentó denuncia constitucional contra Prado Palomino como presunto instigador del delito de negociación incompatible.

El motivo sería que habría influido para facilitar la contratación de su sobrino, Edwin Segundo Chávez Prado, como locador en su propio ministerio sin seguir procesos regulares, notificar que tenía una relación familiar con el entonces ministro y sin buscar a otros competidores en el proceso.