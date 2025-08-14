El Congreso no alcanzó los votos para incluir un texto en su reglamento y así estar libres de responsabilidad si es que emiten alguna opinión política o partidaria a pesar de que está vigente el periodo de neutralidad previo a las elecciones generales del 2026.

La propuesta que fue expuesta por Arturo Alegría de Fuerza Popular solo alcanzó 55 votos a favor frente a 18 en contra y 4 abstenciones.

Por tratarse de una modificación de su reglamento, necesitaba más de la mitad del número legal de congresistas. Es decir, más de 65 votos a favor.

Ante esta situación, Segundo Montalvo, de la bancada Perú Libre, pidió que se lleve a cabo una reconsideración para que la propuesta vuelva a ser sometida a voto en el pleno.

El texto sustitutorio planteaba incluir un nuevo artículo en el Reglamento del Congreso que, según asegura, busca “optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios”.

La incorporación señalaba que los legisladores “en el ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”.

También precisaba que este beneficio “no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen sesiones de comisiones en los que son miembros o en el pleno del Congreso, salvo se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.