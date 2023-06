Sin embargo, lo que no es de público acceso desde hace varios meses son los informes de los legisladores respecto a las actividades realizadas en esos viajes pagados por el Congreso y aprobados por la Mesa Directiva.

De acuerdo con lo publicado hasta este jueves en la sección de Transparencia parlamentaria y administrativa de la web del Parlamento, el último informe de acceso libre a la ciudadanía se remonta a octubre del 2022, hace siete meses. No hay información pública sobre qué hicieron los 30 legisladores en los 44 viajes posteriores.

Los viajes fueron hechos por legisladores de distintas bancadas: 5 del Bloque Magisterial, 4 de Fuerza Popular, 4 de Perú Libre, 4 de Renovación Popular, 3 de Acción Popular, 3 de Avanza País, 2 de APP, 2 de Somos Perú, 1 de Cambio Democrático-JPP, 1 de Podemos Perú y un no agrupado.

Congreso no transparenta informes sobre los viajes de los legisladores al exterior

El costo de sus pasajes fue de S/ 269,011 y el de sus viáticos de S/ 271,323.7, para un total de S/540,334.7. El que suma más a título individual es el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, con cinco viajes a Italia (2), EE.UU. (2) y Ecuador.

Así luce la sección donde deberían estar los informes de los viajes de legisladores en los últimos meses

La presentación de este tipo de informes se hace en línea con el artículo 23 (literal h) del Reglamento del Congreso. Allí se establece el deber de “presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita por cuenta del Congreso, un informe al Consejo Directivo sobre todo aquello que pueda ser de utilidad al Congreso o al país”.

En tanto, según destaca el propio portal del Congreso, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “promueve la transparencia de los actos del Estado” y “toda información que posean las entidades estatales se presume pública, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley”.

En el portal de Transparencia del Congreso, respecto al periodo parlamentario 2021-2022, sí hay publicados más de 40 informes de viajes de parlamentarios al extranjero entre agosto del 2021 y julio del 2022. Pero del periodo 2022-23, solo hay diez hasta la fecha.

El último informe fue el de Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), quien reportó sus actividades en su viaje a Ruanda, en África, para participar en reuniones de la Unión Interpalamentaria (UIP) y del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe (Grulac), entre el 10 y el 15 de octubre. Ese viaje costó S/ 11,819.57 en pasajes y S/14,764.6 en viáticos para el parlamentario, para un total de S/ 26,584.17.

Viajes de legisladores el extranjero pagados por el Congreso en octubre del 2022. Solo es público el informe del congresista Bustamante.

Junto al legislador fujimorista también viajaron la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), y su colega Alex Paredes (Bloque Magisterial). Sus pasajes y viáticos costaron S/ 25,150.44 y S/ 25,850.28, respectivamente. Sin embargo, a diferencia de Ernesto Bustamante, los informes de sus viajes no están en el portal del Congreso.

Consultada por esto, María del Carmen Alva dijo a El Comercio que ella sí cumplió con presentar sus informes sobre estos y otros viajes. “Son informes de viaje que es obligación presentar a la presidencia cuando uno viaja representando al Congreso y el Congreso paga el viaje [...] Todos deben hacer informes que se entregan a presidencia y oficialía [mayor]”, declaró.

Por ello, la también expresidenta del Legislativo expresó su extrañeza respecto a que esos documentos no figuren en el portal de Transparencia; mientras que desde su despacho indicaron que el portal “debería estar actualizado” y que iban a consultar al área correspondiente. En tanto, el congresista Alex Paredes no respondió a una consulta sobre este mismo tema.

Noviembre fue el mes con más viajes de legisladores pagados por el Congreso. Un total de veintiún parlamentarios viajaron a destinos variados como Argentina, Egipto, Estados Unidos, Italia y Colombia. Los viajes que más gastos implicaron fueron los de Elizabeth Taipe (Perú Libre), Hitler Saavedra (Somos Perú) y Cheryl Trigozo (APP) al país norafricano, que costaron en total S/ 25,235.86, S/ 26,313.07 y S/ 22,360.98, respectivamente.

Viajes de congresistas en noviembre. No son públicos los informes de ninguno de ellos.

Ese viaje fue para participar en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-COP 27 como integrantes de la comisión encargada del seguimiento del cambio climático. Tampoco son públicos en la web del Congreso los informes respectivos.

En diciembre y enero, en medio de la crisis posterior al golpe de Pedro Castillo y las protestas conta Dina Boluarte, hubo seis viajes. Dos coinciden con el día del golpe de estado y votación de la vacancia del expresidente (7 de diciembre): los de Édgar Tello (Bloque Magisterial) y Silvia Monteza (Acción Popular) a EE.UU. entre el 6 y el 9 de diciembre. Fue para la Misión Académica, Comercial y de Cooperación Técnica al estado de Utah. Los pasajes y los viáticos costaron en total S/ 14,429.69 y S/14,583.98, respectivamente.

Hasta el cierre de esta nota, ni Édgar Tello ni Silvia Monteza -actual segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso- respondieron a consultas de este Diario respecto a si llegaron a presentar sus informes.

Viajes de diciembre del 2022 y enero del 2023

Finalmente, entre febrero y marzo hubo 12 viajes, cuyos informes tampoco se conocen. Entre los que más gastos representaron están el de Édgar Tello a Alemania entre el 13 y el 18 de febrero (S/ 15,138.19) y los de María del Carmen Alva, Wilson Soto (Acción Popular), Ernesto Bustamante y Alex Paredes a Barein para reuniones del UIP y el Grulac. Estos costaron S/10,763.47; S/ 16,136.52; S/ 20,487. Los últimos tres tampoco respondieron a la consulta sobre si presentaron sus informes.

Para abril no hay viajes reportados por parte de congresistas. Esto ocurrió luego de que la Mesa Directiva acordó suspender los viajes internacionales por el contexto de las lluvias y huaicos en el país. En tanto, la información del mes de mayo aún no está disponible.

El congresista Juan Carlos Lizarzaburu señaló a El Comercio que sus viajes si tienen informes pero que aparecen en la sección de semanas de representación, mientas que Ernesto Bustamante sostuvo que sí presentó el reporte del viaje a Barein de marzo.

Informes deben ser publicados

El Comercio consultó al Oficial Mayor del Congreso, Javier Ángeles, sobre por qué no se podía acceder a estos informes: si era porque no fueron presentados por los legisladores o si se debía a un problema en el portal de Transparencia. Su respuesta fue que por la fumigación realizada este jueves había tenido que salir del Palacio Legislativo y que iba a revisar el tema al día siguiente.

El exoficial mayor José Cevasco dijo a este Diario, en relación con el citado portal de Transparencia del Congreso, que “los informes que presentan los parlamentarios a la Oficialía Mayor se publican sin excepción” y que “si no hay alguno es porque no ha sido presentado”.

Además, recordó que un acuerdo de la Mesa Directiva de fines del 2022 estableció que los congresistas debían informar sobre sus actividades en viajes autorizados por el Congreso.

En efecto, el Acuerdo N° 045-2022-2023/MESA-CR, del 2 de noviembre del 2022, ordenó que los legisladores “que viajen al exterior autorizados por la Mesa Directiva, deberán informar ante la Comisión o Comisiones especializadas en la materia objeto del evento internacional, sobre las actividades y resultados de su participación en los citados eventos”.

La actual Mesa Directiva del Congreso se renovará en julio.

Dos días después se resolvió, en el Acuerdo N° 049-2022-2023/MESA-CR, que los parlamentarios que no hayan cumplido con lo dispuesto en el acuerdo previo o que “al término de un viaje internacional aprobado por la Mesa Directiva no hayan presentado su rendición de cuentas de viáticos ante el Departamento de Finanzas no serán autorizados por la Mesa Directiva para viajar al exterior en futuros eventos internacionales”.

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, señaló que los legisladores deben entregar informes siempre que salen del país, incluso cuando los gastos no los asume el Estado. “Van con licencia con goce de haber. Tienen que hacer un informe. En sus viajes, aunque sea pagados por el extranjero o por el Congreso, van con resolución de la Mesa Directiva”, dijo.

Además, consideró poco creíble que si los congresistas entregaron sus informes, estos no hayan sido publicados en el portal de Transparencia. “Lo dudo. La administración publica los informes y si no los publica, debe ser porque no los han presentado. En todo caso, la administración debe hacer un deslinde”, consideró.

Por otro lado, indicó que la no presentación de los informes representaría una falta ética, pero resaltó que la Oficina de Control Interno debería ocuparse de tema. “Veo un relajamiento de la Oficina de Control Interno del Congreso, que pertenece a la Contraloría [...] ¿Dónde está el resultado del informe sobre el menú del Congreso? Han pasado meses y no hay resultados”, cuestionó.