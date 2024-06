Las congresistas Norma Yarrow y Jessica Córdova dejarán la bancada de Avanza País y retornarán a Renovación Popular, partido con el cual fueron elegidas para el periodo 2021-2026.

En declaraciones a Canal N, Yarrow indicó que su retorno a Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se producirá una vez que termine la actual legislatura.

MIRA AQUÍ: Diego Bazán renuncia a Avanza País y regresará a Renovación Popular

“Quiero aclarar que estoy muy agradecida con Avanza País, con la bancada con la que estuve dos años y medio, con la que tengo y seguiré teniendo una muy buena relación. Vuelvo a mis orígenes desde Solidaridad con Rafael López Aliaga”, manifestó.

“Voy a terminar la legislatura, creo que es lo que correcto, tengo comisiones en conjunto, ya dejé la vocería y estoy en un proceso de regresar a mi bancada original”, añadió.

Yarrow adelantó que no solo Diego Bazán retornará a Renovación Popular, sino también Jessica Córdova y que su afiliación tiene que producirse como máximo el próximo 12 de julio.

“Tengo que afiliarme a mi bancada original el 12 de julio. Las cosas tienen que hablarse con transparencia, yo siempre me he sentido identificada con el partido Renovación Popular. Me identifico con la bancada de Avanza País, pero nunca he tenido relación con el partido”, sentenció.

MIRA AQUÍ: Congresistas renunciantes a Renovación Popular forman la nueva bancada Honor y Democracia