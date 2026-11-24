Nueve senadores de cuatro bancadas pidieron al canciller Carlos Espá que remita con urgencia al Senado el expediente técnico y jurídico del Tratado de Altamar, a fin de iniciar el trámite legislativo y completar la ratificación a tiempo para que el Perú participe con derecho a voto en la primera Conferencia de las Partes (COP1).

A través del Oficio N° 079-2026-2027-CR, del 23 de noviembre, los parlamentarios solicitaron la documentación necesaria para continuar con la tramitación respectiva en ese poder del Estado.

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Suscribieron el documento Jacques Rodrich y Rafael Yamashiro (Fuerza Popular), Edgard Mancha (Renovación Popular), Alfonso López Chau, Ruth Luque, Jaime Delgado y Mirtha Vásquez (Ahora Nación) y Flavio Figallo y Patricia Iturregui (Buen Gobierno).

El pedido retoma lo discutido el 10 de noviembre en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. En esa sesión, el embajador Librado Orozco Zapata, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, expuso el estado del trámite del acuerdo que el Perú firmó en junio de 2025.

En paralelo, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó citar a Espá para este jueves 26 de noviembre, a fin de que informe y responda preguntas, entre otros asuntos, sobre las fallas técnicas registradas durante la misa que celebró el papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

Lo que está en juego

Los firmantes sostienen que la ratificación permitirá al Perú intervenir con voz y voto en las decisiones sobre la conservación de la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional.

El oficio destaca la protección de especies migratorias y corredores biológicos conectados con el mar peruano, la creación de redes de áreas marinas protegidas y la prevención de impactos ambientales transfronterizos.

También señala oportunidades de cooperación científica, transferencia de tecnología y financiamiento internacional, así como la aplicación de estándares más rigurosos de evaluación ambiental.

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El tratado entró en vigor el 17 de enero de 2026. Al 20 de noviembre contaba con 105 partes y el Perú seguía registrado como signatario, con la ratificación pendiente.

Si el acuerdo aún no está en vigor para el país al abrirse la cumbre, la delegación peruana podrá asistir como observadora, sin voto en las decisiones iniciales. La COP1 se realizará del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York.

¿Cuál es el trámite?

El Ejecutivo, a través de la Cancillería, debe remitir el expediente al Senado. Tras el dictamen de la comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el pleno deberá aprobar el acuerdo con al menos 31 votos.

Luego, la Presidencia deberá ratificarlo y el Perú deberá depositar el instrumento ante las Naciones Unidas. El tratado entrará en vigor para el país 30 días después del depósito.

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El oficio consigna el 11 de diciembre como fecha límite. El calendario oficial de la ONU fija el 12 de diciembre de 2026 como último día para depositar el instrumento y participar como Estado parte desde la apertura de la cumbre.