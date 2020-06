La Comisión de Constitución del Congreso elaboró un nuevo predictamen que otorga a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la competencia de resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad. El texto de reforma constitucional será debatido este martes en el grupo presidido por el legislador Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima).

El predictamen se presenta luego de que, en la sesión del martes pasado, no se lograra consenso sobre el primer texto presentado que mantenía la decisión del levantamiento de inmunidad en manos del Poder Legislativo y solo se establecía un plazo denominado el “silencio parlamentario positivo”.

“Vamos a proponer una fórmula, una propuesta alternativa. No se va a mantener [la facultad revisora] en el Congreso. La inmunidad es nuestro buque insignia”, había adelantado Chehade a este Diario.

Para la sesión de este martes, Chehade entregó un nuevo texto donde establece que los parlamentarios “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización de la Junta Nacional de Justicia, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

Se plantean dos excepciones a esta norma que son los delitos flagrantes y las sentencias condenatorias firmes, y para ambos casos la decisión jurisdiccional solo debe ser comunicada, tanto al Congreso como a la Junta Nacional de Justicia.

“La inmunidad de proceso y de arresto no alcanzan a delitos cometidos o por los que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección”, añade el texto propuesto.

Plazos fijos

Asimismo, el nuevo predictamen establece que la JNJ tendrá un plazo de 30 días hábiles para resolver el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso y 10 días hábiles, para el de arresto. Estos plazos se mantienen respecto a la primera propuesta debatida la semana pasada.

El texto incluye una reforma al artículo 154 de la Constitución para otorgarle esta nueva función a la Junta Nacional de Justicia. Para aprobar una reforma constitucional en el pleno se requieren 87 votos.

El titular de la Comisión de Constitución recordó que existen 15 proyectos con propuestas distintas para la regulación de la inmunidad, por lo que el nuevo texto sustitutorio busca equilibrar los consensos.

“Una parte no quiere nada, como Fuerza Popular que no quiere tocar un ápice. En mi bancada otros queremos eliminar la inmunidad, pero no sé si tengamos los votos, y si tenemos los votos, estoy seguro que no va a pasar en el pleno, por eso buscamos una propuesta intermedia”, refirió.

Al pasar a manos de la Junta Nacional de Justicia, la Comisión de Inmunidad Parlamentaria debería desactivarse. Este grupo se instaló este lunes y es presidido por el legislador Yván Quispe (Frente Amplio, Puno).

