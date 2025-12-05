El Congreso de la República oficializó este viernes 5 de diciembre, en el Diario Oficial El Peruano, la delegación de facultades a la Comisión Permanente para legislar hasta el próximo 27 de febrero del 2026.

Según la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR, están incluidas en estas facultades los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces.

Asimismo, las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política.

“Delégase en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar, a partir del día siguiente del término de la Primera Legislatura Ordinaria correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el 27 de febrero de 2026”, detalla la norma.

Finalmente, se precisa que están excluidas de esta facultad de legislar “los asuntos a que se refiere el artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política”.

Se refiere a materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Congreso oficializó otorgamiento de facultades a la Comisión Permanente. (Foto: El Peruano)

Cabe indicar que la resolución legislativa lleva las firmas del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre).