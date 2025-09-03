La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe de final de cinco denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), el exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La primera denuncia constitucional es la 580, interpuesta contra Vizcarra Cornejo y sus exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) como presuntos autores del delito de colusión agravada. Fue aprobado por 19 votos a favor y una abstención.
La otra denuncia es la 587, formulada por la fiscal de la Nación contra Otárola Peñaranda por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Fue aprobado por 18 votos (unanimidad).
Previamente se aprobó la acumulación de dicha denuncia contra Alberto Otárola a las denuncias constitucionales 460, 462 y 463.
Lo mismo ocurrió con la denuncia constitucional 570, interpuesta por los congresistas Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Norma Yarrow y otros de la bancada Renovación Popular, contra Delia Espinoza por presunta infracción al numeral 1 del artículo 159 de la Constitución.
A Espinoza Valenzuela también se la acusa de los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. La decisión se adoptó con 17 votos a favor, dos en contra y 0 abstenciones.
Del mismo modo, se aprobó la denuncia constitucional 593, interpuesta contra el exministro del Interior Víctor Torres Falcón por el presunto delito de abuso de autoridad. El acuerdo fue aprobado con 10 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.
Denuncia aprobada en un extremo
También fue aprobado, por 14 votos, 0 en contra y 3 abstenciones, otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final sobre la Denuncia Constitucional 544, interpuesta por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí.
La denuncia es contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Luz Inés Tello de Ñeco, Humberto de la Haza y Aldo Vásquez Ríos por presunta infracción al artículo 139 numeral 3, concordante con el artículo 156 del último párrafo de la Constitución Política.
Asimismo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Este extremo fue declarado procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Previamente, la Comisión Permanente envió al archivo ocho denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
