Sin embargo, la insistencia de Gutiérrez parece tener una respuesta. No solo presentó un proyecto de ley en setiembre, a menos de un mes de asumir la conducción de la comisión, para extender hasta el 2026 el proceso de formalización. Un mecanismo que no solo ha devenido en anacrónico, sino que, en la práctica, abre la puerta a la minería ilegal.

También registra, entre 2023 y lo que va del 2024, al menos 55 visitas a su nombre al interior del Legislativo por parte de mineros inscritos en el Reinfo, justamente a quienes se beneficiaría directamente si es que llega a prosperar la extensión que él plantea, según un análisis realizado por El Comercio.

Ya sea para reuniones o como invitados a eventos, lo cierto es que las constantes visitas revelarían la estrecha relación entre Gutiérrez y un sector de mineros informales. De todo ese universo, gran parte tienen que ver con mineros con registros suspendidos en el Reinfo; es decir, que no cumplieron con los requisitos mínimos pero que bien pueden seguir operando, sin ninguna responsabilidad penal.

Los visitantes de Gutiérrez se desempeñan, en esencia, en Arequipa y Apurímac, según los registros del Minem; esta última, la región de Gutiérrez. No obstante, también se reunió con mineros que operan en Ica, La Libertad, ente otros.

Lo cierto es que han sido semanas ajetreadas para Gutiérrez. A visitas puntuales sostenidas entre inicios del año pasado y el primer semestre de este año, pasó a sostener 48 visitas de mineros registrados en el Reinfo entre setiembre y octubre último, tras asumir la presidencia de la comisión.

El vencimiento del Reinfo el próximo 31 de diciembre hace que estos días sean claves. Mientras que el Ejecutivo sigue sin cumplir con la presentación del proyecto para la nueva ‘Ley Mape’, Gutiérrez apresuró hasta ahora dos predictámenes insistiendo en una ampliación, sin éxito.

Su principal visitante ha sido Máximo Franco Bequer, el presidente de la Confemin del Perú (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú), quien acudió cuatro veces al Congreso a visitarlo, según los registros. Franco tiene vigentes dos Reinfos a su nombre en Río Grande (Condesuyos, Arequipa).

Sin embargo, en fotografías quedó también constancia de encuentros junto a un grupo de dirigentes con legisladores como Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Guido Bellido (Podemos Perú) y Darwin Espinoza (Podemos Perú). Los tres presentaron propuestas para ampliar el plazo.

La Confemin ya anunció una protesta a nivel nacional de cuatro días que empieza este lunes, buscando presionar también al Ejecutivo para una nueva ampliación, que significaría la tercera desde que se creó el Reinfo en el 2016.

“Desde aquí, le decimos al gobierno: no porque anulen el Reinfo vamos a dejar de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, sí o sí. No vamos a dejar los cerros. Y si tenemos que coimear, pagar, vamos a hacer eso. No vamos a morir de hambre” , dijo el dirigente en una entrevista con Exitosa el último jueves.

Puntos de vista

La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión, indicó que, si bien es normal que un legislador se reúna con representantes de diversos sectores, “lo negativo” es no contrastar la información con especialistas y, esencialmente, con data para poder abordar un tema con sustento técnico.

“Y las cifras que demuestran el fracaso del Reinfo: solo 2065 han logrado ser formalizados de un universo de más de 80 mil registros. Entonces, no se puede seguir insistiendo en prolongar un fracaso”, comentó a El Comercio.

Gonzales advirtió no solo problemas de fondo, sino de forma en el debate sobre Reinfo efectuado por Gutiérrez, justamente lo que le motivó plantear la última cuestión previa con la que se frenó el segundo predictamen.

También cuestionó al Ejecutivo por aún no presentar su propuesta. “No puedo entender cómo ministros de Estado, personas que dirigen las carteras ministeriales, puedan aventarse a dar fechas y no cumplir su palabra. Esta situación es así de grave por responsabilidad política del ministro [Rómulo] Mucho”, incidió.

Por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, explicó que se han enviado al Congreso opiniones en contra de los proyectos que plantean una nueva ampliación del Reinfo. Sin embargo, advirtió que estas no están siendo tomadas en cuenta por parte de la comisión.

“Con esa misma lógica, ¿se recibe a otros sectores para escuchar distintas voces o solo escucha las voces de los mineros? (…) Es preocupante porque, más allá de representar a sus intereses particulares, [Gutiérrez] debería analizar y tener una lectura integral”, indicó Ipenza a este Diario.

Niega un conflicto

Este Diario intentó recoger la postura de Gutiérrez para este reportaje. A través de un mensaje vía WhatsApp, negó que las visitas puedan considerarse conflicto de intereses.

Según dijo el parlamentario, hay cinco proyectos de ley sobre el tema “y como presidente de la Comisión de Energía y Minas” los recibe “a todos, incluido a los mineros e inclusive a los funcionarios del Minem y todos públicamente”.

Mencionó los dos predictámenes planteados ante la comisión (culminar el proceso de formalización ante la entrada en vigor de la ‘ley mape’ y un censo al sector).

“Han transcurrido más de 12 años y no se ha podido resolver este problema. Desde el espacio en el que ahora me encuentro, ojalá pueda darle una solución, estamos trabajando en esa línea”, indicó el legislador.