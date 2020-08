Pedro Cateriano debe dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a 20 días de haber asumido el cargo, después de que el Congreso le negara el voto de investidura. En una decisión sin precedentes desde la entrada vigencia de la Constitución de 1993, el primer ministro solo obtuvo el respaldo de 37 legisladores.

Dos de las nueve bancadas esperaron hasta el último minuto para anunciar el sentido de su voto: Acción Popular y Alianza para el Progreso, las fuerzas parlamentarias con mayor número de integrantes. La incertidumbre a lo largo de la jornada respondió a la falta de definición de ambos grupos y al final solo existió una diferencia entre las dos: una votó fraccionada y la otra en bloque.

Los acciopopulistas registraron 4 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Votos a favor de Acción Popular Votos en contra Abstenciones Rolando Campos (Lambayeque) Orlando Arapa (Puno) Manuel Aguilar (San Martin) Carlos Pérez (Lima Provincias) Wilmer Bajonero (Huánuco) Ricardo Burga (Lima) Mónica Saavedra (Lima) Freddy Llaulli (Junín) Yessy Fabián (Huánuco) Hans Troyes (Cajamarca) Juan Carlos Oyola (Ica) Paul García (Callao) Jorge Vásquez (Cusco) Otto Guibovich (Áncash) Kenyon Durand (Huancavelica) Leonardo Inga (Loreto) Leslye Lazo (Lima) Anthony Novoa (La Libertad) Walter Rivera (Lima) Luis Roel (Lima) Rolando Ruiz (San Martin) Franco Salinas (Piura) Luis Carlos Simeón (Pasco)

Mónica Saavedra (Lima) fue la primera legisladora en tomar la palabra durante el debate y anunció su voto a favor, pero solo tres otros legisladores se sumaron a dicha postura. Las abstenciones eran 13 en un inicio, pero Leslye Lazo (Lima) cambió a último minuto por el rojo.

Salvo Lazo, los demás legisladores que votaron en contra provienen de la denominada ala izquierdista de la bancada de la lampa. Cabe resaltar que en la bancada acciopopulista son 25, pero Manuel Merino (Tumbes) no vota en su calidad de presidente del Congreso, y Rosario Paredes (Arequipa) está separada de la bancada mientras duran las investigaciones en su contra sobre recortes de sueldo.

En el caso de Alianza para el Progreso, los 22 integrantes se abstuvieron en bloque. Esperaron hasta el último minuto para dar a conocer su postura, a la espera de ver los votos de Acción Popular. Fuentes appepistas indicaron que, en inicio, pensaban que AP daría los votos suficientes para que se otorgara la investidura a Cateriano.

Frepap es otra bancada que votó en bloque, pero en contra de otorgar la investidura. Dos de sus legisladores no asistieron por licencia de salud.

Mientras que Fuerza Popular es la segunda bancada que se fraccionó. Diethell Columbus (Lima), vocero fujimorista, indicó que la mayoría de votos favor respondió a que el país no está para entrar en una paralización mientras se buscan nuevos ministros, pues la pandemia sigue avanzando.

“Lo que no entiendo es cómo a [Vicente] Zeballos le dieron la investidura, y a un gabinete que no tiene antecedentes de ineptitud, no le dan la confianza”, dijo Columbus respecto a los votos en contra y las abstenciones.

Votos a favor de Fuerza Popular Votos en contra Gilbert Alonzo (Ica) Martha Chávez (Lima) Rita Ayasta (Lambayeque) Carlos Mesía (Lima) Mártires Lizana (Piura) Marcos Pichilingue (Callao) Liliana Pinedo (Lima Provincias) Diethell Columbus (Lima) María Luisa Silupu (Piura) Gilmer Trujillo (San Martin) Valeria Valer (Lima) Widman Vigo (Cajamarca) Miguel Angel Vivanco (La Libertad) Edward Zárate (Piura)

Los únicos dos que votaron en contra fueron Martha Chávez y Carlos Mesía. Las reacciones desde fueron no se hicieron esperar.

“La actual dirigencia de Fuerza Popular perdió la oportunidad de liderar la oposición y deja desconcertados a sus seguidores. Mi reconocimiento y homenaje a Martha Chávez y Carlos Mesía. Aprendan tibios, así el partido aleja del pueblo. Renuncien por decoro”, escribió en sus redes sociales Jaques Rodrich, esposo de la exlegisladora fujimorista Cecilia Chacón.

La tercera bancada que se fracción fue Unión por el Perú, aunque solo por un voto: el de la legisladora María Bartolo (Áncash).

Voto a favor de Unión por el Perú Votos en contra María Bartolo (Áncash) José Vega (Lima) Alexander Lozano (Madre de Dios) Yessica Apaza (Puno) Rubén Ramos (Puno) Héctor Maquera (Tacna) Edgar Alarcón (Arequipa) Hipólito Chaiña (Arequipa) Jim Ali Mamani (Ayacucho) Javier Mendoza (Ayacucho) Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) Roberto Chavarría (Junín)

El resto de bancadas votó en bloque. El Partido Morado y Somos Perú votaron a favor, mientras que Podemos Perú y el Frente Amplio, en contra. Las no agrupadas Arlette Contreras (exFrente Amplio) y Rosario Paredes (separada de AP) también votaron en rojo.

La votación final quedó de la siguiente manera:

Bancada A favor En contra Abstenciones Acción Popular 4 7 12 Alianza para el Progreso 0 0 22 Frepap 0 13 0 Fuerza Popular 12 2 0 Unión por el Perú 1 11 0 Podemos Perú 0 11 0 Somos Perú 11 0 0 Partido Morado 9 0 0 Frente Amplio 0 7 0 No agrupados 0 2 0 Total 37 53 34

