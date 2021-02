El congresista Felipe Castillo (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley para eliminar los centros de retención temporal implementados por el Gobierno para las personas que no acatan las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Se trata de la propuesta legislativa 7048/2020-CR, donde el parlamentario incluso afirma que, “salvando las distancias, (los centros de retención temporal) son comparables con los campos de concentración nazis”.

Castillo Oliva también asegura que dichos centros “incrementan el riesgo de infección y pueden causar daño moral, psíquico o físico”, además de que enfatizar que esta medida “asusta” a la población.

“Los efectos positivos, se van a dar en favor de la salud mental y física, evitando espacios donde se podrían presentar aglomeraciones o un número considerable de personas incrementado el riesgo de infección y situaciones que la persona pueda considerarlo como violencia moral, psíquica o física solo por el hecho de haber cometido una falta y no un delito”, expresó.

“Los efectos negativos, no se presentarán salvo que las personas consideren especialmente los jóvenes como un ablandamiento de las medidas de control e incentive vulnerar la norma. Por eso se recomienda mejorar la comunicación con la población para informar sobre las medidas a adoptar”, añadió.

Del mismo modo, el legislador instó al Ejecutivo a adoptar medidas que sean bien “reflexionadas pensando no solo el daño físico que te puede causar la enfermedad sino en el daño mental que puede causar el confinamiento estricto, el no poder trabajar sabiendo que el 70% de la población es informal y vive del día a día y de medidas tan represivas por faltas y no delitos”.

Como se recuerda, el Gobierno dispuso implementar centros de retención temporal para la identificación de los intervenidos por infringir las reglas sanitarias y la inmovilización social obligatoria.

En el Decreto Supremo en el cual se prorroga el Estado de Emergencia por 28 días a partir del 1 de febrero a consecuencia de la COVID-19, se precisa que en estos centros se contará con la participación del personal del Ministerio de Salud (Minsa), para el triaje y descarte correspondiente.

