El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular) presentó un proyecto de ley para entregar una asignación especial mensual a los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al éxito del operativo militar “Chavín de Huántar”, realizado el 22 de abril de 1997 contra un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Se trata de la iniciativa legislativa 13566/2025-CR, que propone modificar la Ley 32202, que otorga una asignación especial mensual a los comandos militares que participaron en el operativo.

Así, se plantea modificar los artículos 4 y 5 de dicha norma, a fin de incluir a los rehenes “que contribuyeron con acciones de inteligencia al éxito del Operativo Militar Chavín de Huántar, cuya relación es aprobada por el Ministerio de Defensa”.

La asignación especial mensual asciende a S/2.550 mensuales, previa inscripción en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Se observa que la normativa vigente aprueba beneficios distintos a aquellos involucrados, como aquel de la asignación mensual especial que no alcanza a todas las personas que han contribuido al éxito del operativo; y, uno de esos casos no considerados debidamente es, justamente, el de los rehenes que contribuyeron al éxito del Operativo Militar Chavín de Huántar realizando labores de inteligencia, a pesar de haber puesto en peligro sus vidas durante un tiempo prolongado de días en una situación de alto riesgo”, detalla.

Mencionó que el servicio de inteligencia puso en marcha el proceso de obtención de inteligencia electrónica, mediante la utilización de un beeper que escondió en su cuerpo el comandante EP Roberto Fernández Frantzen.

A través de dicho dispositivo se envió mensajes al vicealmirante AP Luis Giampietri para recibir las respuestas desde pequeños micrófonos inalámbricos que se ingresaron paulatinamente en la mansión.

Otra estrategia que se implementó fue simular que la esposa de Giampietri le enviaba una guitarra con su funda para que simulara tocarla, en la cual se introdujeron micrófonos, así como también en el lomo de una Biblia.

“Así, al vicealmirante Giampietri, al 8 de febrero de 1998, constituyó un grupo de personas, conformado por el excanciller Fráncico Tudela, el mayor general FAP Orlando Denegrí Ayllón, el comandante EP Roberto Fernández Frantzen, el diplomático Jorge Valdez Carrillo y el embajador de Bolivia, Jorge Gamuzio Granie; y, también de los capitanes de fragata AP Carlos Dall’orto de la Peña y Alberto Heredia Ugarte, con los cuales enviaban información relevante a los agentes del servicio de inteligencia”, acotó Alegría en la exposición de motivos.

Finalmente, Alegría observa que la calidad de rehén que contribuyó al éxito del operativo militar Chavín de Huántar “no ha recibido mayor agradecimiento por su labor riesgosa en beneficio de la patria, durante los 126 días que duró el secuestro”.

“Entonces, al tornarse de necesidad que el Estado reconozca también la acción de los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al éxito del Operativo Militar Chavín de Huántar, se propone la modificación de los artículos 4 y 5 de la Ley 32202, Ley que otorga una asignación especial mensual a los comandos militares participantes del operativo militar de rescate de rehenes denominado Chavín de Huántar, a fin de que los beneficios de la asignación económica especial que reciben los comandos militares, de manera mensual, también les alcance”, acotó.

“Ello por cuanto, aquellos se constituyen en héroes poco conocidos y de que a pesar de haber arriesgado sus vidas e integridad física en un ambiente de alto peligro durante un tiempo prolongado con constante zozobra y temor al estar rodeado de efectivos terroristas armados que no hubieran dudado en asesinarlos si eran descubiertos, no han sido debidamente reconocidos por el Estado”. sentenció.