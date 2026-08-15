El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, convocó a una sesión del pleno para este lunes 17 de agosto con el fin de debatir la conformación de la Comisión Permanente a las 4 p.m. horas en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

Según la agenda oficial, los legisladores determinarán el número de integrantes de este órgano colegiado de control. Asimismo, se tiene previsto definir la cantidad de miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el presente ejercicio legislativo, conforme a lo estipulado en el reglamento.

Previo al debate en el pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo para coordinar los temas de la jornada. Este proceso ocurre tras el inicio de la nueva legislatura, donde se busca operativizar las funciones de fiscalización y legislación mediante la designación de cuadros proporcionalmente representativos.

La normativa vigente indica que la Comisión Permanente debe estar integrada por un número igual de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras. Además, el reglamento especifica que el total de sus miembros no puede exceder el 20% del número total de representantes que integran el Congreso de la República.

La Comisión Bicameral de Presupuesto también seguirá criterios de pluralidad y proporcionalidad en su composición. Sus integrantes, designados según las facultades de cada cámara, serán los encargados de revisar los asuntos fiscales y de gasto público durante el periodo anual de sesiones que recién comienza.

Este debate se produce tras una semana de actividades dedicadas a la instalación de los grupos de trabajo ordinarios de la Cámara Alta. Mientras el Senado ha concretado gran parte de este proceso de organización interna, la Cámara de Diputados se prepara para iniciar sus propias sesiones de constitución técnica durante la próxima semana.

Instalación de comisiones en el Senado y cronograma de la Cámara de Diputados

Entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, el Senado instaló diversas células legislativas. El jueves se constituyeron grupos como Constitución, bajo la presidencia de Carlos Mesía, e Inteligencia, liderada por Fernando Rospigliosi. El viernes se sumaron comisiones como Economía con Alfonso López Chau, Justicia con Katherine Ampuero y Salud con Susana Matute.

Por su parte, la Cámara de Diputados tiene programada la instalación de sus comisiones ordinarias para los días martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de agosto. Entre las primeras en entrar en funciones el martes figuran las de Defensa Nacional, Acusaciones Constitucionales, Trabajo, Producción y Justicia, tras la aprobación previa del cuadro nominativo de sus integrantes.