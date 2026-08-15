Congreso definirá conformación de Comisión Permanente. (Foto: Congreso)
Congreso definirá conformación de Comisión Permanente. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres, convocó a una sesión del pleno para este lunes 17 de agosto con el fin de debatir la conformación de la Comisión Permanente a las 4 p.m. horas en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

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